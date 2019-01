DeGale chce wysłać Eubanka na emeryturę

James DeGale (25-2-1, 15 KO) zapowiedział, że wyśle na emeryturę Chrisa Eubanka Jr (27-2, 21 KO). W czwartek walka Anglików została oficjalnie potwierdzona. Dojdzie do niej 23 lutego w hali O2 Arena w Londynie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tyson Fury grzmi na sędziego: Powinien zostać zwolniony. Wideo © 2018 Associated Press

- On rzucił mi wyzwanie zaraz po przejściu na zawodowstwo. Ten człowiek ma urojenia. W lutym będę miał okazję się nim zająć i go skończyć. Nie wiem, co mu zostanie po porażce ze mną. Ten, kto przegra, będzie musiał przejść na emeryturę. Eubank ma serce i jaja, ale to za mało, żeby ze mną wygrać - powiedział 32-latek.



Pewny wygranej jest też jego 29-letni rywal.



- Czekaliśmy na tę walkę cztery czy pięć lat. To będzie dla niego bolesna lekcja. Od lat trenowałem, żeby go pokonać, wiem o nim wszystko. James mówi o emeryturze, ale ja w ogóle o niej nie myślę. Mam nadzieję, że będzie w najlepszej formie i damy kibicom tak emocjonującą i wybuchową walkę, jak to tylko możliwe. Nie sądzę, aby mógł mnie pokonać - stwierdził.