Już tylko niecały tydzień pozostał do wydarzenia, które elektryzuje miłośników boksu na całym świecie - walki Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr II, która czeka nas 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Zdetronizowany w czerwcu przez Meksykanina Brytyjczyk udziela przed rewanżem coraz bardziej enigmatycznych wypowiedzi, przeplatając filozoficzne refleksje agresywnymi tyradami. Oto najświeższa wypowiedź AJ'a na temat drugiej walki z Ruizem.

- Co ludzie sobie do cholery wyobrażają? To jest przecież walka na pięści. Słucham tego gadania o mnie i moim teamie i myślę, że ludzie powinni nam okazać szacunek... Wchodzę na nowy poziom. A kiedy wygram, to pieprzyć wszystkich! - powiedział Joshua, dając angielskim kibicom okazję do cytowania bardzo podobnej wypowiedzi.



- Porażka pokazała Anthony'emu prawdziwe oblicze tego sportu. Wszystko może się zdarzyć, ludzie będą cię klepać po plecach, kiedy jesteś na szczycie i kopać, kiedy jesteś na ziemi. Więc pieprzyć wszystkich! - mówił w sierpniu promotor Joshuy, Eddie Hearn i jak widać AJ prezentuje teraz identyczne nastawienie.