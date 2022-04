Adam Kownacki potwierdza. Co za wiadomość!

Adam Kownacki potwierdza. Duża walka na horyzoncie!

- Eddie Hearn, promotor współpracujący z Chisorą, odezwał się do mojej drużyny - poinformował Adam Kownacki w krótkiej wymianie SMS-ów redaktora bokser.org Łukasza Furmana. Dla Polaka taka walka w Wielkiej Brytanii byłaby jednocześnie debiutem na rynku europejskim.

Przypomnijmy, że Kownacki przegrał przed czasem dwie ostatnie walki z Robertem Heleniusem i z pewniaka do starcia o mistrzostwo świata wagi ciężkiej wypadł do drugiego rzędu. Teraz musi odbudować swoją pozycję. Ale ewentualna wygrana nad Chisorą przywróciłaby mu status potencjalnego pretendenta do mistrzowskich pasów. Co prawda Anglik notuje jeszcze gorszą serię trzech porażek z rzędu, przegrywał jednak z Aleksandrem Usykiem i dwukrotnie Josephem Parkerem, pozostawiając po sobie za każdym razem bardzo dobre wrażenie.

Czekamy na rozwój sytuacji oraz powrót Adama.