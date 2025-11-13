"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025 ". Regulamin plebiscytu
Przed nami kolejna, piąta, edycja plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport", organizowanego przez redakcję Interia Sport i - po raz pierwszy - współorganizowana przez redakcję Polsat Sport. Oto regulamin, wedle którego wybierzemy najlepszego sportowca w naszym kraju.
1. "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, który ma wyłonić najlepszego polskiego sportowca w 2025 roku.
2. Organizatorem plebiscytu jest redakcja sportowa Interia.pl przy współudziale redakcji Polsat Sport . W pierwszym etapie - w wewnętrznym głosowaniu dziennikarze wyłonili 36 nominowanych.
3. Następnie w wyborze "Asa Sportu Interii i Polsat Sport" udział wezmą użytkownicy serwisu Interia Sport, oddając głos w przygotowanych przez redakcję ankietach. Każda z ankiet na poszczególnych etapach zostanie aktywowana o północy, a zamknięta o godzinie 23.00 danego dnia, zgodnie z przygotowanym harmonogramem (z wyjątkiem finału, szczegóły poniżej).
4. Plebiscyt potrwa od 17 listopada do 17 grudnia 2025 roku i będzie toczył się według następującego harmonogramu:
Etap I: W pierwszym, wstępnym etapie selekcji - poprzez głosowanie - dziennikarze wskazali 36 sportowców nominowanych w plebiscycie.
Etap II: 17-24 listopada - spośród wszystkich nominowanych użytkownicy w ankiecie wielokrotnego wyboru zamieszczonej na stronach serwisu Interia Sport wyłonią najlepszych 16 sportowców. Na tym etapie głosować można na dowolną ich liczbę. Następnie 16 sportowców z największą liczbą głosów powalczy o zwycięstwo w systemie pucharowym (rywalizując w parach aż do finału). Każdy z nich otrzyma na tym etapie numer od 1 do 16, w zależności od rezultatów głosowania. Wyniki zostaną opublikowane po zamknięciu ankiety, co pozwoli skompletować drabinkę, która będzie obowiązywać do końca trwania plebiscytu.
Etap III: 1/8 finału - dobrani w pary sportowcy będą rywalizować o awans zgodnie z drabinką w następującej kolejności:
Para A - 26 listopada
Para B - 27 listopada
Para C - 28 listopada
Para D - 29 listopada
Para E - 30 listopada
Para F - 1 grudnia
Para G - 2 grudnia
Para H - 3 grudnia
Etap IV: Ćwierćfinały - odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
Para I - 4 grudnia
Para J - 5 grudnia
Para K - 6 grudnia
Para L - 7 grudnia
Etap V: Półfinały - w walce o finał zmierzą się dwie pary:
Para M - 8-9 grudnia
Para N - 10-11 grudnia
Etap VI: Pojedynek o III miejsce - głosowanie potrwa w dniach 13-14 grudnia. Tuż po jego zakończeniu nastąpi ogłoszenie wyników.
Etap VII: Finał - głosowanie rozpocznie się 15 grudnia o północy i potrwa do 17 grudnia, do godziny 12.00. Potem nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu.
5. Po zakończeniu Plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trzech najlepszych sportowców otrzyma pamiątkowe statuetki.
6. W plebiscycie przyznane zostaną także dwie nagrody:
- dla paralimpijczyka roku; jej laureat zostanie wybrany przez redakcję Interia Sport,
- nagroda specjalna, która zostanie przyznana przez redakcję Polsat Sport; w roku 2025 będzie to nagroda dla bohaterów wybranego sportowego wydarzenia 25-lecia w związku z przypadającym w 2025 roku jubileuszem 25-lecia Polsatu Sport.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, jeśli zajdą okoliczności takie zmiany wymuszające.