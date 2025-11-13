"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025 ". Regulamin plebiscytu

1. "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, który ma wyłonić najlepszego polskiego sportowca w 2025 roku.

2. Organizatorem plebiscytu jest redakcja sportowa Interia.pl przy współudziale redakcji Polsat Sport . W pierwszym etapie - w wewnętrznym głosowaniu dziennikarze wyłonili 36 nominowanych.

3. Następnie w wyborze "Asa Sportu Interii i Polsat Sport" udział wezmą użytkownicy serwisu Interia Sport, oddając głos w przygotowanych przez redakcję ankietach. Każda z ankiet na poszczególnych etapach zostanie aktywowana o północy, a zamknięta o godzinie 23.00 danego dnia, zgodnie z przygotowanym harmonogramem (z wyjątkiem finału, szczegóły poniżej).

4. Plebiscyt potrwa od 17 listopada do 17 grudnia 2025 roku i będzie toczył się według następującego harmonogramu:

Etap I: W pierwszym, wstępnym etapie selekcji - poprzez głosowanie - dziennikarze wskazali 36 sportowców nominowanych w plebiscycie.

Etap II: 17-24 listopada - spośród wszystkich nominowanych użytkownicy w ankiecie wielokrotnego wyboru zamieszczonej na stronach serwisu Interia Sport wyłonią najlepszych 16 sportowców. Na tym etapie głosować można na dowolną ich liczbę. Następnie 16 sportowców z największą liczbą głosów powalczy o zwycięstwo w systemie pucharowym (rywalizując w parach aż do finału). Każdy z nich otrzyma na tym etapie numer od 1 do 16, w zależności od rezultatów głosowania. Wyniki zostaną opublikowane po zamknięciu ankiety, co pozwoli skompletować drabinkę, która będzie obowiązywać do końca trwania plebiscytu.

Etap III: 1/8 finału - dobrani w pary sportowcy będą rywalizować o awans zgodnie z drabinką w następującej kolejności:

Para A - 26 listopada

Para B - 27 listopada

Para C - 28 listopada

Para D - 29 listopada

Para E - 30 listopada

Para F - 1 grudnia

Para G - 2 grudnia

Para H - 3 grudnia

Etap IV: Ćwierćfinały - odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Para I - 4 grudnia

Para J - 5 grudnia

Para K - 6 grudnia

Para L - 7 grudnia

Etap V: Półfinały - w walce o finał zmierzą się dwie pary:

Para M - 8-9 grudnia

Para N - 10-11 grudnia

Etap VI: Pojedynek o III miejsce - głosowanie potrwa w dniach 13-14 grudnia. Tuż po jego zakończeniu nastąpi ogłoszenie wyników.

Etap VII: Finał - głosowanie rozpocznie się 15 grudnia o północy i potrwa do 17 grudnia, do godziny 12.00. Potem nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu.

5. Po zakończeniu Plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trzech najlepszych sportowców otrzyma pamiątkowe statuetki.

6. W plebiscycie przyznane zostaną także dwie nagrody:

- dla paralimpijczyka roku; jej laureat zostanie wybrany przez redakcję Interia Sport,

- nagroda specjalna, która zostanie przyznana przez redakcję Polsat Sport; w roku 2025 będzie to nagroda dla bohaterów wybranego sportowego wydarzenia 25-lecia w związku z przypadającym w 2025 roku jubileuszem 25-lecia Polsatu Sport.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, jeśli zajdą okoliczności takie zmiany wymuszające.