"As Sportu 2025". Historia plebiscytu organizowanego przez Interię Sport

To już piąta odsłona plebiscytu "As Sportu" organizowanego przez redakcję Interii Sport, w którym wraz z naszymi Czytelnikami wybierzemy najlepszego polskiego sportowca upływającego 2025 roku. W trzech poprzednich latach nagrody za pierwsze miejsce otrzymywała tenisistka Iga Świątek. Nazwisko kolejnej zwyciężczyni lub zwycięzcy poznamy dokładnie 17 grudnia.

Zorganizowany po raz pierwszy w roku 2021 przez redakcję Interii Sport plebiscyt "As Sportu" za każdym razem przynosi ogrom emocji i zaciętej rywalizacji między kandydatami i kandydatkami, a czasem również i niespodziewane rozstrzygnięcia konkretnych pojedynków.

To wszystko jest możliwe dzięki naszym Czytelnikom, którzy nigdy nie zawodzą i aktywnie włączają się w zabawę. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem poprzednich edycji plebiscytu i jak zawsze zapraszamy do oddawania głosów także i w bieżącej odsłonie "Asa".

"As Sportu 2021". Wielka inauguracja plebiscytu i nieoczywisty triumfator

Pierwsza edycja "Asa Sportu" obfitowała w niespodzianki, które pojawiały się na niemal każdym etapie trwania głosowań. W najlepszej szesnastce znalazła się wówczas szóstka przedstawicieli lekkoatletyki, trzech skoczków narciarskich, dwoje tenisistów, piłkarz, siatkarz, żużlowiec oraz szachista.

Relatywnie krótko trwała też walka o tytuł Roberta Lewandowskiego, który pożegnał się z plebiscytem w 1/4 finału - choć miał za sobą naprawdę udany, pełen sukcesów rok jako zawodnik Bayernu Monachium. Z kolei już w fazie 1/8 finału odpadła Iga Świątek, ulegając chodziarzowi Dawidowi Tomali, złotemu medaliście igrzysk olimpijskich w Tokio.

Ostatecznie historycznym, pierwszym triumfatorem "Asa Sportu" został Jan-Krzysztof Duda. Czytelnicy docenili m.in. jego wygraną w finale Pucharu Świata FIDE czy zdobycie tytułu mistrza Europy w szachach błyskawicznych. Drugie miejsce zajęła wówczas Anita Włodarczyk, a trzecie Maria Andrejczyk.

"As Sportu 2022". Pierwsza wygrana Świątek, tenisistka lepsza od Kubackiego

Druga edycja "Asa Sportu" również obfitowała w elektryzujące starcia, a co ciekawe... wcześniejszego zwycięzcy tym razem zabrakło w najlepszej szesnastce! Na etapie 1/8 finału Czytelnicy mogli głosować na sześcioro przedstawicieli i przedstawicielek lekkoatletyki, trzech piłki nożnej, dwóch siatkówki, dwóch tenisa, dwóch skoków narciarskich oraz jednego żużlowca.

Ostatecznie trzecie miejsce zajęła Natalia Bukowiecka (wówczas noszące jeszcze panieńskie nazwisko Kaczmarek), która w roku 2022 roku sięgnęła po dwa srebra mistrzostw Europy oraz brązowy medal halowych ME.

Do wielkiego finału trafił Dawid Kubacki, który w sezonie 2021/2022 - niełatwym dla polskich skoczków - zdołał pokazać się od bardzo dobrej strony i sięgnął po brąz zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w zmaganiach na skoczni normalnej. Tytuł "Asa Sportu" przypadł jednak innej wyjątkowej postaci.

Zwyciężczynią została Iga Świątek, która w roku 2022 wspięła się na szczyt światowego rankingu tenisistek, wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe (Rolanda Garrosa i US Open), a do tego dołożyła sześć innych triumfów w turniejach spod szyldu WTA i odnotowała serię 37 wygranych z rzędu. Takich wyników nie można było nie docenić.

"As Sportu 2023". Świątek ponownie najlepsza, siatkarski debiut w finale plebiscytu

W edycji trzeciej z jednej strony nastąpiła dominacja jednej dyscypliny, z drugiej strony sam ten fakt był niejako powiewem pewnej świeżości. W 1/8 finału siatkówka miała aż siedmioro przedstawicieli i przedstawicielek, a do tego doszły trzy postaci związane z lekkoatletyką, dwoje z tenisem, dwóch skoczków, jeden żużlowiec i jedna specjalistka od wspinaczki sportowej.

Najniższe miejsce podium przypadło Hubertowi Hurkaczowi, który w 2023 r. dotarł do IV rundy wielkoszlemowych rywalizacji - Australian Open i Wimbledonu - a ponadto m.in. wygrał turniej w Marsylii (ranga 250) czy w Szanghaju (ranga 1000) i kończył kampanię w czołowej dziesiątce rankingu ATP.

Drugą lokatę objął Aleksander Śliwka, a więc członek siatkarskiej reprezentacji dowodzonej przez Nikolę Grbicia, z którą wygrał Ligę Narodów oraz zdobył tytuł mistrza Europy. Do tego zawodnik ten dorzucił sukcesy klubowe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle - mistrzostwo, puchar i superpuchar kraju oraz triumf w Lidze Mistrzów. To jednak wciąż było za mało, by wygrać z pewną niesamowitą raszynianką.

Tytuł bowiem zdołała obronić Iga Świątek, która miała za sobą kolejną wygraną w Rolandzie Garrosie, najlepszy w karierze wynik na Wimbledonie (ćwierćfinał) oraz sięgnięcie po tytuły w Stuttgarcie, Warszawie czy Pekinie. Do tego w kampanii 2023 dorzuciła zwycięstwo na WTA Finals i triumfalny powrót na pozycję światowej "jedynki", co nie mogło ujść uwadze Czytelników.

"As Sportu 2024". Iga Świątek kompletuje hattricka, a kobiety dominują na podium plebiscytu

W czwartej edycji podobnie jak w trzeciej, na poziomie 1/8 finału najwięcej swoich przedstawicieli i przedstawicielek miała siatkówka, bo aż pięcioro. Ponadto po dwóch reprezentantów i reprezentantki miały lekkoatletyka, piłka nożna i wspinaczka sportowa, a jednym/ej boks, kajakarstwo, kolarstwo, tenis oraz żużel.

W ubiegłorocznej odsłonie podium należało do pań. Trzecie miejsce zajęła Klaudia Zwolińska. Nasza kajakarka podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu wywalczyła indywidualnie srebrny medal w konkurencji slalomowej K-1. Ponadto w maju 2024 roku w słoweńskiej miejscowości Tacen została indywidualnie mistrzynią Europy w konkurencji K-1, a także srebrną medalistką w konkurencji crossowej, znanej pod skrótem KX-1. Te ogromne sukcesy zostały docenione przez Czytelników.

Drugą lokatę w plebiscycie Czytelnicy przyznali Aleksandrze Mirosław, czyli zdobywczyni jedynego złotego medalu dla Polski w trakcie letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie zmagania rozpoczęła od pobicia własnego rekordu świata w rundzie rozstawieniowej. Później było już tylko lepiej - Mirosław bez problemu pokonywała kolejne przeciwniczki, aż w końcu dotarła do finału, w którym sięgnęła po złoty krążek, pokonując przedstawicielkę Chin Deng Lijuan o dokładnie 0,08 sekundy.

Tytuł "Asa Sportu" w 2024 roku po raz trzeci z rzędu Czytelnicy przyznali Idze Świątek. Polska tenisistka w ubiegłym roku po raz trzeci z rzędu okazała się najlepsza na kortach Rolanda Garrosa. Niespełna dwa miesiące później powróciła do Paryża, by zrealizować olimpijskie marzenia. Sięgnęła po brązowy krążek igrzysk, pokonując w meczu o trzecie miejsce rywalkę w zaledwie 60 minut. Spore sukcesy notowała także w turniejach rangi WTA 1000 - wygrała aż cztery. W styczniu wywalczyła z reprezentacją Polski drugie miejsce w United Cup, a trzy miesiące później pomogła kadrze awansować do finałów Billie Jean King Cup. Jej rywalizacja z Białorusinką Aryną Sabalenką o pozycję numer jeden w rankingu WTA rozgrzewa kibiców tenisa na całym świecie, co znalazło uznanie w oczach Czytelników.

"As Sportu 2025". Iga Świątek sięgnie po czwarty tytuł? A może dojdzie do niespodzianki?

Kończy się kolejny rok, a więc nadszedł czas na wyłonienie nowego triumfatora lub triumfatorki "Asa Sportu". Użytkownicy portalu Interia Sport jak zawsze będą mogli wskazywać swych ulubieńców z pomocą pojawiających się w serwisie specjalnych ankiet.

Zakończenie tegorocznej edycji zaplanowane jest dokładnie na 17 grudnia. Właśnie wtedy, równo o godz. 12.00, zamknięte zostanie ostatnie, finałowe głosowanie, a Czytelnicy poznają jego wyniki.

