Tenisistce Vinci skradziono wszystkie trofea

Czołowa włoska tenisistka Roberta Vinci, specjalizująca się w grze podwójnej, straciła wszystkie trofea, po tym jak do jej rodzinnego domu w Tarencie w Apulii włamali się złodzieje. Poinformowała o tym na jednym z portali społecznościowych, nie kryjąc emocji i frustracji.

Zdjęcie Roberta Vinci. /AFP

34-letnia Vinci to zwyciężczyni w grze podwójnej pięciu turniejów Wielkiego Szlema (Australian Open 2013 i 2014, French Open i US Open w 2012 oraz Wimbledonu 2014), a także finalistka US Open w grze pojedynczej w 2015 roku na twardych kortach w Nowym Jorku.

"Kilka dni temu włamano się do mojego domu i skradziono różne rzeczy. Wartość ekonomiczna niektórych z nich jest nieporównywalna do emocjonalnej. Straciłam trofea zdobyte w całej karierze. Nie dam sobie jednak odebrać wspomnień, łez, poświęceń, sukcesów i uśmiechów, które wiążą się z każdym pucharem" - napisała Vinci.

Zajmująca obecnie 37. miejsce w rankingu WTA Włoszka wygrała w karierze 10 turniejów w grze pojedynczej i 25 w podwójnej.