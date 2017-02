Kliczko przed walką z Joshuą: Wembley to mój atut

Władymir Kliczko (64-4, 53 KO) zdaje się nie przejmować faktem, że, oprócz Anthony'ego Joshui (18-0, 18 KO), 29 kwietnia na Wembley będzie miał przeciwko siebie 90 tysięcy brytyjskich fanów. Wręcz przeciwnie, Ukrainiec twierdzi, że będzie to jego atutem.

Zdjęcie Władymir Kliczko /AFP

Kliczko zapewnia, że walka na wyjeździe nie stanowi dla niego żadnego problemu i podkreśla, że w przeszłości bardzo dobrze radził sobie w tego typu sytuacjach.

- Cieszę się, że walka nie odbędzie się na moim podwórku. Faktem jest, że zdecydowaną większość na trybunach będą stanowili kibice Anthony'ego. Nie mogę się tego doczekać. Lubię walczyć na wyjazdach - powiedział Ukrainiec.

- Niedawno walczyłem w Stanach Zjednoczonych z miejscowym zawodnikiem. We wrześniu 1999 roku walczyłem w Niemczech z Axelem Schultzem, gdzie 99 procent kibiców stanowili jego fani. W istocie lubię takie sytuacje. Myślę, że za to dla Anthony'ego będzie to dodatkowe wyzwanie, presja z którą będzie musiał sobie poradzić. Ja zawsze tak naprawdę wolałem walczyć na wyjazdach, więc będzie to działało na moją korzyść - powiedział Kliczko.

W stawce walki Joshua - Kliczko znajdą się pasy IBF, WBA Super i IBO kategorii ciężkiej.