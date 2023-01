Życie dało mu popalić. Nie chce powtórki

Darcy Ward niestety na własnej skórze przekonał się, jak tragiczny w skutkach potrafi okazać się wyścig żużlowy. W 2015 roku po upadku w Zielonej Górze stracił sprawność i do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Ostatnie wydarzenia na australijskich torach dały mu do myślenia i jako promotor, nie chce już dopuszczać do tego, by jakiś turniej odbył się bez dmuchanych band.