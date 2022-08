Znowu wybierają miss. Będzie się działo

Od 2019 równych w konkursie na Miss Startu PGE Ekstraligi nie mają sobie równe podprowadzające Motoru Lublin. To zasługa nie tylko ich nadzwyczaj pięknej urody, ale i wiernych kibiców, którzy wspierają w dążeniu do sukcesu nie tylko swoich zawodników. Począwszy od awansu drużyny do najlepszej ligi świata, koronę zakładały już Klaudia Kraska, Magdalena Orkiszewska oraz Karolina Wojtiuk.