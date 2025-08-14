W skrócie Grzegorz Kleszcz, trzykrotny olimpijczyk, opowiada o upadku i wyjściu z nałogów po zakończeniu kariery sportowej.

Doświadczył dyskwalifikacji za doping, sięgał po alkohol i narkotyki, aż znalazł się na dnie – zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

Droga ku wyjściu z najgłębszego kryzysu prowadziła przez nawrócenie, wsparcie bliskich, rekolekcje oraz budowanie nowego życia.

Grzegorz Kleszcz to trzykrotny polski olimpijczyk w podnoszeniu ciężarów. Wystąpił w: Sydney (2000), Atenach (2004) i Pekinie (2008). W 1996 roku został mistrzem świata juniorów w Warszawie, ale chwilę później został zdyskwalifikowany za środek, którego nigdy nie wziął.

Były sportowiec, który ma obecnie 47 lat, nie ukrywa, że sięgał po niedozwolone substancje, ale wpadł na tej, której nigdy nie wziął.

Ten cios wiele go kosztował. Czuł się wrakiem człowieka, ale walczył. Upadał, ale się podnosił. Był już na dnie, ale jego życie się odmieniło. Wszystko zaczęło się od rekolekcji.

Niedawno Kleszcz wydał książkę. "Sztangista. Życie do udźwignięcia" to historia prawdziwa, która daje nadzieję. W rozmowie z Interia Sport nasz olimpijczyk zdradza tylko niewielki fragment tego, co spotkało go w życiu.

Grzegorz Kleszcz: żyłem z pogardą do samego siebie

Tomasz Kalemba, Interia Sport: - Niedawno pojawiła się na rynku książka: "Sztangista. Życie do udźwignięcia". To forma rozliczenia się ze swoim życiem?

Grzegorz Kleszcz: - Nie nazwałbym tak tego. W głowie od dawna kołatała mi myśl, by wydać książkę. Bardzo chciałem ją napisać. Tak naprawdę jednak nie potrafiłem tego zrobić. Zabierałem się kilka razy do tego, ale kompletnie nie miałem pomysłu na to. Chciałem tak przedstawić swoją historię, żeby była ona ciekawa. Chciałem opowiedzieć wszystko, ale nie umiałem tego zrobić. To było dla mnie bardzo trudne. Doznałem jednak natchnienia. I mówię tutaj zupełnie poważnie. Odpoczywałem na kanapie po ciężkim tygodniu. Nawet dokładnie pamiętam ten moment. W jednej sekundzie zobaczyłem, jak ta książka ma wyglądać. Wiedziałem, jak ją zacznę i jaka będzie jej konstrukcja. Czym jest ta książka dla mnie? Przede wszystkim moja historia ma pomagać. Ta książka powstała w momencie, kiedy odzyskałem swoje życie. Wróciła radość i pojawiła się wdzięczność za to wszystko, co mnie otacza, co dostałem. To jest efekt mojego wielkiego zwycięstwa, które się dokonało.

Co to za zwycięstwo?

- Proszę mi wierzyć. Byłem na skraju wyczerpania. Miałem poczucie, że przegrałem swoje życie. To towarzyszyło mi przez wiele lat, ale prawdziwe apogeum trwało trzy lata. Żyłem wręcz z pogardą dla samego siebie. W książce opowiadam wiele znaczących historii ze swojego życia. Są tak dobrane, by czytelnik mógł jak najbardziej wejść w moje buty i zobaczyć, przez co przeszedłem. Stąd właśnie takie, a nie inne tytuły rozdziałów. Zdecydowałem się też na wydawnictwo RTCK. Bardzo chciałem, by to ono właśnie wydało tę książkę. Kiedy wysłałem do nich pierwsze trzy rozdziały - najpierw do Marcina Kochanka, a potem do Adama Szymczaka - to ten drugi, który jest testerem i decyduje, czy wydawać książkę, czy nie, od razu powiedział, że chce tego więcej. I niech to będzie zachęta do tego, by przeczytać tę książkę. Usłyszałem wówczas taki komplement: To jest najlepsza książka, jaką czytałem. I ona rzeczywiście wciąga. Mam takie informacje zwrotne, że ludzie, jak siadają do tej książki, to czytają ją jednym tchem. Na pewno jest ciekawa, bo przecież moje życie też było ciekawe. Przeżyłem wiele mrocznych chwil. Szedłem ciemną doliną, ale zawsze wołałem o pomoc. Szukałem wyjścia z sytuacji, ale niestety moje wybory były czasami fatalne w skutkach.

Udało się jednak, skoro teraz postanowił pan to spisać?

- Dążenie do wyjścia z bagna, w jakim się znajdowałem, było ogromne. Wiele dało mi to, że byłem tyle lat w sporcie. Dzięki temu miałem w sobie tę siłę. Nie załamałem się. Było bardzo ciężko, ale cały szedłem do przodu, choć... wiele razy się poddawałem. Wychodziłem jednak z założenia, że jak się leży na glebie, to nie jest koniec walki. Można poleżeć chwilę, spróbować się podnieść i iść dalej. Czasami ludzie myślą, że jak leżą i są w fatalnej sytuacji, to jest już koniec. Z tego rodzą się tragedie. Starałem się jednak przeczekać ten moment. Opowiadam w tej książce o tym, co trwało przez 10-15 lat. To szmat czasu w życiu młodego człowieka. I dlatego powstała ta książka, w której nie brakuje też poczucia humoru. Jest ona trochę jak powieść sensacyjna, ale niczego w niej nie ubarwiałem. Napisałem ją tak, jak pamiętałem i jak czułem. Opisywałem wszystko tak, jak widziałem to wszystko, co działo się dookoła mnie. Nikogo też nie oskarżam w tej książce, a jeśli ktoś się czuje urażony, to znaczy, że ma coś na sumieniu.

"Byłem na fali i dostałem straszliwy cios"

Mówi pan o tym, co działo na przestrzeni 15 lat. Kiedy to wszystko się zaczęło?

- Bardzo mocno zostałem przetrącony w 1996 roku. Został wówczas przerwany strumień moich sukcesów. Byłem na fali i dostałem straszliwy cios. I właśnie moja historia jest o tym. Otrzymywałem wiele ciosów. Miałem wówczas 19 lat i wszystkie media w kraju krzyczały o tym, że jestem wielkim objawieniem. W roku olimpijskim zostałem w Warszawie mistrzem świata juniorów w podnoszeniu ciężarów i najlepszym zawodnikiem imprezy. Już przygotowywałem się do startu w igrzyskach olimpijskich w Atlancie. I nagle dostałem informację, że jestem zawieszony. Został mi też odebrany tytuł mistrza świata. Proszę mi wierzyć, niejednego by to połamało. Naprawdę. Nie wiem, jak to opisać, bo tak trudno wracać się do tych chwil i tego, co wtedy czułem. Przez wiele kolejnych dni dostawałem od mediów straszliwy łomot. Ciągle obrywałem.

Igrzyska w Atlancie rzeczywiście były w zasięgu?

- Teoretyzuję, ale tak. To byłyby jednak moje pierwsze igrzyska w karierze. Prawdopodobnie nie zdobyłbym medalu, ale poznałbym smak największej sportowej imprezy świata. Zyskałbym wielką naukę na przyszłość. Na kolejne igrzyska do Sydney (2000) jechałbym już walczyć o medal. Wiedziałbym już, co trzeba robić. Chcąc walczyć o medal igrzysk, trzeba wszystko postawić na jedną kartę, a ja jadąc do Sydney, byłem świeżakiem. Dopiero odbijałem się od dna po wpadce dopingowej. Wracałem do kadry olimpijskiej. Ten 1996 rok mocno mnie zatem przetrącił, a na igrzyska polecieli dużo słabsi zawodnicy ode mnie, więc szansa na wyjazd była ogromna. Miałem mandat mistrza świata juniorów i stałem się osobą medialną. Przeforsowałbym wówczas mój wyjazd do Atlanty.

"To oni ustanawiali zasady gry. I albo się w nią wchodziło, albo nie"

Teraz może pan już przyznać się do wszystkiego. Co pan wówczas wziął?

- Długo to analizowałem. Nie ukrywam, że w tym czasie sięgałem po niedozwolone rzeczy. To były jednak kosmetyczne sprawy, bo miałem naprawdę wiele talentu i siły. Może to głupio zabrzmi, ale widziałem, jak niektórzy koledzy coś łykali, więc postanowiłem spróbować. Na rynku było wówczas mnóstwo towaru i dużo się o tym mówiło. W pewnym momencie zabrnąłem w ślepą uliczkę, ale nigdy nie byłem do tego za bardzo przekonany. W przypadku tej wpadki dopingowej to była dla mnie katastrofa. Zostałem złapany na środku, którego... nie brałem - metandienonie. Za to stosowałem inny. Przez wiele lat zastanawiałem się, co mogło być zanieczyszczone. W końcu olśniło mnie. Wszystko wskazuje na to, że po jednym z treningów zjadłem batona energetycznego, którego dostałem od Chińczyków. Oni byli już po swoim starcie. W tym czasie metanabol jedli w Chinach jak witaminy. Po latach wychodziło, jak głównie w Rosji wyglądała polityka wspomagania sportowców, w którą wmieszane były służby specjalne. Rosjanie i Bułgarzy mieli zielone światło na doping, a także ochronę władz, bo przekupywali lub zastraszali kontrolerów, co wyszło w śledztwie. My często mieliśmy po dwie kontrole międzynarodowe na jednym zgrupowaniu, więc wiązało się to z dużym ryzykiem i skutecznie odstraszało od niedozwolonych substancji. Z takimi ludźmi przyszło nam się mierzyć w tamtych latach. To oni ustanawiali zasady gry. I albo się w nią wchodziło, albo nie.

Tak się zaczął najgorszy okres w pana życiu?

- W depresję wchodzi się latami. Niektórzy ludzie dostają cios i od razu trafiają do mrocznego świata i nie potrafią z niego wyjść. Można jednak też wpakować się w takie bagno, jak ja, dostając pewne dawki, a nie dostając lekarstwa na to. U mnie to się dopiero wszystko zaczynało. Do tego pojawiły się kontuzje. Po powrocie na pomost walczyłem o medal mistrzostw świata w Lahti. Tydzień przed zawodami na treningu podrzucałem 235 kg. Nikt takiego ciężaru nie dźwignął w Lahti. Mogłem walczyć o złoto. Tyle tylko, że już w pierwszym podejściu do podrzutu zwichnąłem nadgarstek. Bardzo mocno to przeżyłem. Dostałem kolejny cios. Pojechałem na igrzyska do Sydney, ale tam nie zdobyłem medalu. Skończyłem dopiero ósmy, a byłem pretendentem do medalu. Wyniki, jakie osiągałem na treningach, wskazywały na to, że jestem w stanie stanąć na podium. Cztery lata później w Atenach wystąpiłem z kontuzją nadgarstka. Przez dwa tygodnie przed startem nie robiłem w ogóle podrzutu. Tam skończyłem dziesiąty. To był kompletnie nieudany start. Najlepszy olimpijski występ zanotowałem w Pekinie (2008). Tam byłem siódmy.

Miał pan wówczas prawie 31 lat i zdecydował się na odważny ruch. Podjął się pan wtedy współpracy z chińskim trenerem.

- U Huanga Hui zrobiłem ogromny postęp. Wszystko było robione z głową. Nie było tak, że para niepotrzebnie szła w gwizdek, jak u trenera Ryszarda Szewczyka. Miałem głód dźwigania. Przy treningu Szewczyka wychodziłem na zawodach na pomost zmęczony. Bez prądu do walki. Głównym założeniem treningu chińskiego jest maksymalne pobudzenie mięśni, poprzez osiąganie jak najwyższych obciążeń w poszczególnych ćwiczeniach i stosowanie efektu superkompensacji w trzecim tygodniu treningu. Przez wykonywanie odpowiedniej kombinacji ćwiczeń zawodnicy, trenujący tym schematem, mają więcej okazji do zaangażowania maksymalnie możliwej liczby włókien mięśniowych i uzyskiwania rekordowych obciążeń w poszczególnych ćwiczeniach, ograniczając przy tym zmęczenie psychiczne, które jest nieuchronne, kiedy zbyt często powtarzane są te same ćwiczenia w okresie np. jednego tygodnia. Szkoda, że tak późno go spotkałem. Gdybym od juniora był prowadzony w taki sposób, to pewnie osiągnąłbym duże sukcesy. W Pekinie zakończyłem rywalizację na siódmej pozycji, ale po bardzo trudnej walce z samym sobą. Mimo że nie zdobyłem medalu, to cieszyłem się z tego, że pokonałem samego siebie. Dziennikarze pisali wówczas o mnie "waleczny Polak". Głęboko w sercu był jednak smutek, że nie walczyłem o medal.

Chorobliwe pragnienie i głęboka ciemność. "Stwierdziłem, że przegrałem swoje życie"

W 2001 roku zanotował pan największy sukces. Został brązowym medalistą mistrzostw Europy. Był pan też akademickim mistrzem świata.

- Te medale cieszą, ale jednak liczą się tylko te olimpijskie. Po tych wszystkich ciosach, jakie otrzymałem, to i tak był sukces. Nie pomagała mi też światowa federacja, która co chwilę obniżała limity wagowe. W pewnym momencie musiałem już zbijać nawet dziesięć kilogramów. To było mordercze i wycieńczające. Przed najważniejszymi startami na sprawdzianach z niewielką nadwagą robiłem wynik na medal, ale potem redukowałem wagę i na zawodach kończyłem poza podium. To była dla mnie tragedia. W podrzucie nie miałem po prostu z czego wystrzelić. Dlatego zmieniałem kategorię na superciężką. A tam wiedziałem, że nie mam szansy na walkę o medal. To był dla mnie kolejny cios. Kiedy zakończyłem sportową karierę, to pogrążyłem się na maksa. Stwierdziłem, że przegrałem swoje życie. Dzisiaj wiem, że to był błąd, ale w tamtym czasie, można było mnie zrozumieć. Miałem wielkie i chorobliwe pragnienie - medal olimpijski. On był dla mnie takim złotym cielcem. I wtedy na trzy lata 2010-2012 wpadłem w głęboką ciemność.

Co się działo?

- Moje ciało zaczęło reagować na wiele lat ciężkiego treningu w tym ekstremalnym sporcie, jakim jest podnoszenie ciężarów. Odezwał się kręgosłup. Bardzo cierpiałem. Taki był ból. Nie mogłem się poruszać. Zacząłem ten psychiczny i fizyczny ból znieczulać. Pojawiły się problemy ze snem. To klasyka. Ludzie, którzy znajdują się w trudnym stanie emocjonalnym, mają właśnie problemy ze snem. Do tego regularnie się upijałem i odurzałem marihuaną oraz kokainą. To wszystko potęgowało tylko te problemy. Noce były okropne. Do tego, jak zasypiałem, to miałem koszmary. Cierpiałem psychicznie. Dlatego mówię, że u mnie to wszystko trwało 15 lat, a powiedziałbym nawet, że więcej, bo od dzieciństwa towarzyszyła mi już wielka trauma.

Dlaczego?

- Działo się wokół mnie bardzo wiele złych rzeczy. Jeszcze jak byłem w łonie matki, to ona przeżyła szok. Pochowała swoją młodszą siostrę, która zmarła na nowotwór. To były bardzo młode dziewczyny, co trzeba zaznaczyć. Zaraz po moim urodzeniu, z rozpaczy po stracie córki, zmarła moja babcia. Też na raka. Każdy, kto choć odrobinę orientuje się w psychologii, ten wie, że zarówno na płód, jak i noworodka działają mocno takie ekstremalne doznania. To czas, kiedy wykuwają się fundamenty naszej psychiki. My tego nie pamiętamy, ale takie wydarzenia mają na nas wielki wpływ. Miałem zatem dużą traumę w dzieciństwie. Do tego wokół mnie było dużo przemocy. Niektórzy nauczyciele bili nas w szkole po twarzy z otwartej dłoni. Pojawiała się psychiczna presja od najmłodszych lat szkolnych. Młodzież doznawała przemocy w domu od pijanych rodziców, a potem stosowała ją na zewnątrz. To były trudne podwórka lat 90. ubiegłego wieku. Młodzież zostawiona bez opieki rodziców, to była norma. Jeśli ktoś pamięta ten czas, to wówczas podwórka były zapełnione dzieciakami. I na nich było bardzo dużo przemocy. Dlatego w tym czasie bycie silnym oznaczało, że nie obrywałem. To był czas, gdy często wdawałem się w bójki. Siła powodowała, że miałem szacunek. To dawało takiemu młodemu chłopcu pewność siebie. Tego potrzebowałem w tym czasie. To wszystko cały czas niosłem ze sobą. Jeśli połączyć ze sobą te wszystkie wydarzenia, to stąd się wzięły u mnie te mroczne lata. To wszystko skumulowało się we mnie.

"Jest mi wstyd, pogrążałem się jako człowiek. Nienawidziłem siebie". Wszystko odmieniły rekolekcje. Był świadkiem egzorcyzmów i uzdrowień

W jaki sposób udało się panu wyjść z nałogu?

- Z bólem o tym opowiadam i jest mi wstyd, że tak było. Dzisiaj jednak patrzę na to trochę inaczej. Jest taki moment, kiedy ból jest już nie do wytrzymania. Widziałem, że pogrążam się jako człowiek. Na początku można było imprezy i wyskoki traktować jako coś normalnego, ale kiedy zaczęły się ciągi, to zobaczyłem, że jest ze mną źle. Zresztą moja żona wysyłała mi sygnały, że ma dosyć dalszego życia ze mną. Próbowałem się otrząsnąć. Pierwszą rzeczą było poznać i przyjąć prawdę o sobie. Życie w kłamstwie powoduje, że można się pogrążyć całkowicie. Bardzo mi pomogło ustawienie pewnych rzeczy w głowie. Trzeba też w tym miejscu wejść w moją duchowość, bo tam się zaczęło dziać bardzo dobrze. Jeżeli można mówić o harmonii w tym chaosie, to właśnie ona zaczęła się pojawiać. Pomogło mi to, że miałem sportową zaprawę. Stwierdziłem, że muszę mieć jakąś dźwignię, żeby się podnieść, a tą było cierpienie. Doszedłem po prostu do takiego kresu, że marzyłem o tym, by wyjść z tego stanu, a to było trudne. Dlatego, że nienawidziłem siebie. Nie było zatem o co walczyć, ale jednak tliła się we mnie nadzieja, choć momentami i tę traciłem. Sam nie dałbym sobie z tym rady. Wyjście z tego tak po ludzku po prostu było niemożliwe. Dlatego trzeba wejść w moją duchowość. Byłem nałogowcem. Szczególnie jeśli chodzi o marihuanę. Poznałem wspaniałych ludzi, którzy mnie z tego wyciągnęli. Za sprawą żony i jej koleżanek trafiłem na rekolekcje prowadzone przez ojca Jamesa Manjackala. Tam poczułem Boga. Z dnia na dzień wszystkie złe rzeczy uciekły ode mnie. Zostałem oczyszczony i do tej pory jestem czystym człowiekiem. Czułem się jak nowo narodzony. Bóg dał mi siłę. Zacząłem regularnie chodzić do kościoła i żyć jak prawdziwy chrześcijanin. To był szok dla wielu osób z mojego środowiska. Widziałem niesamowite rzeczy.

Jakie?

- Takie, które po ludzku nie są do wytłumaczenia. Byłem przy egzorcyzmach i przy uzdrowieniach. Widziałem dużo rzeczy. To wejście w duchowość chrześcijańską bardzo mi pomogło. Zacząłem być aktywny w środowiskach chrześcijańskich. To był dla mnie nowy początek. Zaczęła się budzić we mnie nadzieja, bo spotykałem ludzi, którzy wychodzili z takich samych rzeczy. Zawalczyłem o siebie, jak o wynik na pomoście. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc nieba. Powiem wprost: zawołałem do nieba, do Boga. Odciąłem się od nałogów. W tym także od pornografii. Jestem wolny nawet od tego. To jest coś pięknego, kiedy można żyć w takim stanie. Pozbyłem się strachu, bo ten też był permanentną traumą dla mnie. Miałem ciągłe problemy. Były długi i konflikty oraz sprawy sądowe. Żyłem w strachu o przyszłość, a problemy tylko się nawarstwiały. Mój styl życia powodował, że pakowałem się w coraz gorsze rzeczy. Przez to pakowałem się też w lęk. Teraz jestem od tego wolny. Nie budzę się z lękiem i zasypiam z nim. Sam sobie teraz nie przysparzam problemów, a dzięki temu nabieram sił. Chrześcijaństwo to jednak jest bardzo praktyczna religia. Pan Jezus powiedział, że odpuszcza grzechy, ale jeśli ktoś uważa to za filozofię, to jest w wielkim błędzie. Jak można odpuścić komuś morderstwo? Albo Pan Jezus był zatem wariatem, albo oszustem, bo człowiek człowiekowi nie może odpuścić grzechu. Skoro jednak tak mówił, to musiał być Bogiem. I to jest zasadnicza rzecz.

Wracając jednak do filozofii chrześcijańskiej, to jest bardzo praktyczna wiara, jeśli się jej trzyma zgodnie z wytycznymi zawartymi w Piśmie Świętym. Dam tylko jeden przykład. Najbardziej znany cytat to: jestem prawdą, drogą, życiem. Życie w prawdzie jest właśnie dla nas postępem. Mówi się, że Bóg jest na pierwszym miejscu, ale jak postawimy na nim miłość, a Bóg jest miłością, to od razu życie wygląda inaczej. Nie mówię o miłości harlequinowskiej i hollywoodzkiej. Nie mówię o zakochaniu, czy pożądaniu, bo to nie jest żadna miłość. Miłość to jest największa siła napędowa dla człowieka. Człowiek z miłości jest w stanie zrobić naprawdę wszystko. Jeśli dążymy do prawdy, to też dążymy do miłości. To jest wszystko w harmonii. Wchodząc w tę duchowość chrześcijańską, dostałem naprawdę niesamowity przypływ siły. Mam wielką chęć do życia. Zachęcam wszystkich do tego, by to sprawdzili. Jeśli moja historia może w czymś pomóc, to w tym, że pokazuje, jak podnosić się z życiowych porażek. Byłem w takim momencie życiowym, że naprawdę nie miałem siły i chęci do walki. Oskarżałem się nieustannie, co sprawiało, że żyłem tylko przeszłością. Robiłem sobie projekcje nieudanych zawodów. To były natręctwa. Tymczasem trzeba żyć tu i teraz. I tym, co przed nami. Nie jest to łatwe. Doskonale o tym wiem.

Czyli problemy nie ograniczały się tylko nałogu, choć ten właściwie je generował?

- Budziłem się rano i miałem ochotę zakopać się pod ziemię, bo był tylko ból. Wisiał nade mną niespłacony kredyt. Dobijali się komornicy. Grzbiet tak bolał, że nie mogłem się podnieść. Z łóżka musiałem się sturlać, by ogóle zrobić gimnastykę i wziąć leki przeciwbólowe. Do tego miałem ciągi bez snu, które trwały po kilkadziesiąt godzin. Jakby tego było mało, to dowalałem sobie różnymi substancjami. W takim stanie budziłem się każdego dnia. Na co dzień pracowałem w ochronie w Warszawie. Do tego dochodziły zatem awantury i sprawy sądowe. Sam zaganiałem siebie w róg, z którego nie było wyjścia. Wystarczy to sobie wszystko tylko pododawać do siebie. Byłem w ciemnej dolinie i wiem, jak to wygląda. I to nie jest stan, w którym widzi się wielkie perspektywy.

Odejście od Boga i tortury trenerów

Wspominał pan o swojej duchowości o tym, że pomogła panu wyjść z dramatycznej wręcz sytuacji. Wcześniej był pan na bakier z wiarą i kościołem?

- Każdemu, komu się wydaje, że jest wierzący, to odsyłam właśnie do tej prawdy. Jako dziecko byłem ministrantem i lektorem. Byłem zatem blisko ołtarza i Boga. Wszedłem jednak w wiek młodzieńczy i najchętniej pominąłbym ten czas i nie opowiadał o nim. To było odejście od Pana Boga. Mówię o tych latach, kiedy człowiek wchodzi w wiek dorastania i ma siano we łbie. W takich sytuacjach tylko rodzice mogą pomóc w wychowaniu. U mnie tego nie było. Mój tato był straszliwie bity w czasie maskary na Wybrzeżu w 1970 roku. Jak wrócił stamtąd, to w domu różnie bywało. Do tego zachorował na raka. Ojca nie wiedziałem zatem przez długi czas. Wychowywałem się właściwie bez niego. Wpadałem w różne środowiska. To nie pomagało. Daleko odszedłem od Pana Boga. A kiedy trafiłem do świata sportu, to było jak wejście z deszczu pod rynnę. Chciałem coraz więcej medali i pieniędzy, a te zaszłości pozostawały w człowieku. Po sezonie, czy po udanym starcie w zawodach wydawało mi się, że mam prawo do świętowania. To nieraz się przeradzało w trzy-cztery dni latania po nocnych klubach w mieście. Wracałem zniszczony, ale wydawało mi się, że jak pójdę do sauny i poćwiczę, to będzie wszystko dobrze. To nie było życie z Panem Bogiem. Oczywiście się modliłem, ale Pan Bóg to nie jest skrzyneczka. Jeśli żyjemy w nieczystości, to nie możemy w ogóle mówić o jakiejkolwiek relacji z Panem Bogiem.

Jak można jednak było żyć w normalnym stanie psychicznym, kiedy w tym ekstremalnym sporcie widziałem, jak łamały się łokcie, czy wypadały barki. Widziałem, jak Mariusza Jędrę znosili na noszach z pomostu. Do tego wszystkiego byliśmy torturowani przez trenerów. Sport w tamtych latach przesiąknięty był działaczami z PRL, którzy mogli być dobrymi menedżerami z racji swoich kontaktów, ale nie nadawali się na stanowisko trenera. Nie mieliśmy sztabu ludzi, który był potrzebny do tego, by dbać o nas jako sportowców. Nie było zatem fizjologów, czy psychologów, a każdy z nas borykał się z różnymi problemami. Kiedy wszedłem w sport seniorski, to w moim życiu pojawił się trener Szewczyk, który zrobił nam piekło. To był ciągły trening. Bez odpoczynku. To było szaleństwo. Wysiadała psychika. Niewielu przetrwało. Już wtedy jak miałem problemy ze snem, to sięgałem po leki psychotropowe.

Czym się pan teraz zajmuje?

- Nadal pracuję w laboratorium kosmetycznym, które robi kremy dla kobiet. Fabryka znajduje się tuż obok domu. Poza tym należę do różnych społeczności. Buduję sobie przyszłość, bo mam plan na nią. W rym roku chciałbym rozpocząć studia z psychologii, bo w przyszłości chciałbym pomagać młodym sportowcom. Niebawem zaczynam też zajęcia z młodzieżą. Dzieci już podrosły, a mam ich czworo, więc mogę sobie pozwolić na więcej aktywności. Jestem już na zupełnie innej drodze. Wiele lat mi zajęło to, by zejść z tej ciemnej ścieżki.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

