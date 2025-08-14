Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jagiellonia - Silkeborg. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Jagiellonia Białystok - Silkeborg w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. To spotkanie zostanie rozegrane już dzisiaj. "Duma Podlasia" będzie broniła zaliczki z Danii, co pozwoli jej awansować do kolejnej fazy. O której godzinie gra Jagiellonia? Gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Silkeborg? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok
Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii BiałystokFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix/East News

Mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Silkeborg. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Jagiellonia Białystok w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji z Silkeborg pokonała duński zespół 1:0. Zwycięskie trafienie dla "Dumy Podlasia" zanotował Bernardo Vital. Dzięki niemu białostoczanie są w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem.

Między pierwszym spotkaniem a rewanżem oba zespoły rozegrały mecze ligowe. Jagiellonia po znakomitym widowisku pokonała Cracovię aż 5:2, mimo że w tej rywalizacji już dwukrotnie przegrywała. Silkeborg także zwyciężył dosyć pokaźnie, po pokonał 4:2 Nordsjaelland. Choć zaliczka "Jagi" jest niewielka, to mimo wszystko drużyna z Podlasia będzie faworytem tej konfrontacji.

Mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Liga Konferencji - Kwal.
3 kolejka
14.08.2025
20:15
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1.

