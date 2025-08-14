Mecz Legia Warszawa - AEK Larnaka w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Dostępny będzie również stream online na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Legia Warszawa - AEK Larnaka. Eliminacji Ligi Europy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Marzenia Legii Warszawa o fazie grupowej Ligi Europy wiszą na włosku. Pierwsza połowa meczu w Larnace nie wskazywała, że piłkarze Edwarda Iordanescu nie poradzą sobie w gorącym Cyprze. To "Legioniści" stwarzali więcej dogodnych szans i mieli inicjatywę po swojej stronie, mimo że pierwsza część spotkania zakończyła się tylko remisem 1:1.

W drugie połowie zdobywca Pucharu Polski miał już potężne problemy. Znacząco spadła intensywności gry warszawiaków, a to była tylko woda na młyn dla gospodarzy, którzy zwietrzyli szansę. AEK zafundował po przerwie Legii aż trzy gole i wygrał 4:1. O odrobienie tej straty naszemu zespołowi może być piekielnie trudno.

Na dodatek piłkarze AEK-u mieli więcej czasu na odpoczynek, bo nie mieli żadnego meczu w weekend, natomiast Legia musiała rozegrać spotkanie ligowe. Stołeczni podjęli przed własną publicznością GKS Katowice i zwyciężyli 3:1, co można uznać za małą dawkę optymizmu przed rewanżowym starciem z Cypryjczykami.

