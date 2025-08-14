O której gra Raków Częstochowa z Maccabi Hajfa? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

El. Ligi Konferencji. Gdzie oglądać mecz Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa? [TRANSMiSIJA NA ŻYWO, WYNIK]

Pierwszy mecz Rakowa z Maccabi nie ułożył się po myśli Marka Papszuna i jego piłkarzy. "Medaliki" doznały porażki przed własną publicznością 0:1 po trafieniu Ethane'a Azoulay'a w 61. minucie. To stawia polski zespół w trudnym położeniu przed rewanżem.

Obie drużyny w miniony weekend nie rozegrały spotkania. Liga izraelska jeszcze nie wystartowała, natomiast wicemistrz Polski przełożył swoje starcie z Zagłębiem Lubin na późniejszy termin. Częstochowianie zyskali na tym więcej czasu na odpoczynek i przygotowania, ale fakt, że przegrali trzy z ostatnich czterech potyczek, nie napawa optymizmem.

