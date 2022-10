Zamiast składu rebus dla kibiców. Co kryją runy?

Tak Wybrzeże ogłosiło skład

- To jest wstęp do przygotowanej przez nas kampanii na nadchodzące tygodnie. Czy zawiera wskazówki dotyczące składu? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - napisał nam Rafał Sumowski, rzecznik Zdunek Wybrzeża.

Drużyna Wybrzeża rodziła się w bólach

Jakby nie było, skład pierwszoligowca na sezon 2023 rodził się w bólach. Zaraz po zakończeniu rozgrywek stało się jasne, że odejdzie Jakub Jamróg. Jednak zostać mieli Rasmus Jensen, Timo Lahti i Adrian Gała. Klub nawet ogłosił przedłużenie kontraktów z tą trójką. Potem jednak okazało się, że Wybrzeże ma wobec nich zaległości i choć finalnie zostały one spłacone, to żużlowcy zdążyli uciec do innych klubów.

I tak na początku października, gdy rynek był już praktycznie wyczyszczony, Wybrzeże zaczęło budować skład od zera. Jeśli pod dziwnymi literkami na zdjęciu z fanpage’a kryją się nazwiska nowych zawodników, to trzeba powiedzieć, że w Gdańsku wykonali kawał dobrej pracy. Z większymi pochwałami należy się wstrzymać do ogłoszenia nazwisk.

Z naszych informacji wynika, że seniorskie Wybrzeże na 2023 wygląda następująco: Nicola Klindt, Michael Jepsen Jensen, Mads Hansen (U-24), Daniel Kaczmarek, Wiktor Trofimow. Jeśli okaże się to prawdą, to źle to nie wygląda (zważywszy na okoliczności), choć do ideału daleko.