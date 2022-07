W tym są najgorsi w lidze. Klub reaguje

Wrzesień 2019. Fogo Unia Leszno zdobywa kolejny z rzędu tytuł drużynowych mistrzów Polski, a podopiecznych Piotra Barona do historycznego sukcesu niesie grubo ponad 16 tysięcy gardeł. Od tego wyjątkowego momentu niestety nie minęły nawet trzy lata i stadion imienia Alfreda Smoczyka w trakcie zmagań ligowych zmienił się nie do poznania. Niestety w złym tego słowa znaczeniu. Pomimo dobrych wyników zespołu, puste krzesełka mnożą się z sezonu na sezon i obecnie średnia frekwencja na meczach wynosi tam zaledwie 5 500 kibiców.

To wynik wręcz wstydliwy, patrząc na pozostałe zespoły rywalizujące na co dzień w najlepszej lidze świata. Fogo Unia nie dość, że znajduje się na dnie rankingu utworzonego przez PGE Ekstraligę, to na dodatek na głowę bije ją między innymi mający dwukrotnie mniejszy obiekt klub z Grudziądza czy spisujący się słabo beniaminek z Ostrowa, który w tym roku miał już na przykład jeden deszczowy mecz, a nie od dziś wiemy iż w takim przypadku ludzie wolą pozostać w domach.