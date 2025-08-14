Partner merytoryczny: Eleven Sports

132 miejsca różnicy, sensacja stała się faktem. Wielki zwrot akcji na turnieju w Cincinnati

Paweł Czechowski

Turniej ATP rangi 1000 w Cincinnati trwa w najlepsze i... przynosi kolejne niespodziewane rozstrzygnięcia. W nocy z czwartku na piątek z zawodami pożegnał się Taylor Fritz, czwarta rakieta świata, a jego pogromcą okazał się gracz notowany w światowym rankingu o ponad 130 lokat niżej. Terence Atmane, bo to o nim mowa, zdążył już wcześniej stać się sensacją turnieju, bo jego "ofiarami" padli inni faworyci spotkań.

Taylor Fritz poza turniejem w Cincinnati. Terence Atmane znów okazał się lepszy od faworyta starcia
Taylor Fritz poza turniejem w Cincinnati. Terence Atmane znów okazał się lepszy od faworyta starciaDylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - x.com/TheTennisLetterAFP

"Tysięcznik" ATP w Cincinnati zbliża się powoli do swego zakończenia - zmagania zdążyły już bowiem wejść w fazę 1/8 finału i na tym etapie również nie zabrakło momentami zaskakujących rozstrzygnięć.

Nocą z 13 na 14 sierpnia według czasu środkowoeuropejskiego na korcie zameldowali się m.in. Amerykanin Taylor Fritz (obecnie numer czwarty światowego rankingu) i Francuz Terence Atmane (136. rakieta globu) - i doszło to do ciekawego zwrotu akcji.

J. Paolini - A. Krueger. SKRÓT. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Miłe złego początki. Fritz stracił panowanie nad meczem, wielki triumf Atmane'a

Początkowo spotkanie układało się po myśli faworyta - czyli oczywiście Fritza - który wygrał w pierwszym secie (choć nie bez walki ze strony oponenta) 6:3. Potem jednak sytuacja wymknęła mu się z rąk.

W secie drugim Atmane zdołał zwyciężyć 7:5, będąc niemal nieustannie na prowadzeniu w gemach i na koniec przełamując swojego przeciwnika. Potem już pozostało mu jedynie postawić kropkę nad "i" - w trzeciej odsłonie skończyło się rezultatem 6:3 na jego korzyść.

Atmane koszmarem faworytów. Teraz zmierzy się w Cincinnati z Rune

Tym samym Fritz pożegnał marzenia o tytule, a Atmane już po raz kolejny sprawił niemałą niespodziankę w Cincinnati, bowiem wcześniej wyrzucił już za burtę trzech innych graczy notowanych wyżej w klasyfikacji ATP - Nishiokę, Cobolliego oraz Fonsecę.

Teraz przed reprezentantem Francji spotkania w ramach ćwierćfinału - a jego rywalem będzie Holger Rune, numer dziewięć rankingu, który awansował po dramatycznym starciu z Francesem Tiafoe, który musiał z powodu urazu kreczować w drugim secie. Czy 23-latka będzie stać na sprawienie następnej niespodzianki?

