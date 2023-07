Uderzył juniora. Teraz przeprasza

Jedni bardzo go bronią, inni mocno krytykują

Postawa Walaska odbiła się rzecz jasna szerokim echem w środowisku żużlowym. Tak doświadczony zawodnik nie powinien był zachowywać się w ten sposób, ale mimo wszystko wielu kibiców go broni, mówiąc że to charakterny człowiek, który w dodatku mówi to co myśli (po meczu w mocnych słowach wypowiedział się na temat rzekomego braku komunikacji w drużynie). Fani zauważali, że gdy Walasek czy Pedersen skończą kariery, nie będzie już ludzi szczerych, którzy mówią to co im ślina na język przyniesie. Pytanie, czy to na pewno dobra cecha.