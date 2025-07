Polscy siatkarze uciekli z piekła. Thriller na rozpoczęcie MŚ. Grbić może być dumny

Set numer 3, nie różnił się zbytnio od poprzedzającej go partii. Polacy co prawda osiągnęli w nim przewagę znacznie szybciej (14:9), lecz w późniejszej fazie ich rywale ponownie zaczęli nadganiać wynik, niwelując prowadzenie "Biało-czerwonych" do zaledwie 2 "oczek". W pewnym momencie Włosi zdołali niemalże zrównać się z Polakami, jednak zawodnicy trenera Nawrockiego utrzymali nerwy na wodzy, przez co trzeci set, zakończony wynikiem 25:22, również powędrował na ich konto.