Trenował do nocy. Efekt był piorunujący

Maciej Janowski wyśmienicie zaprezentował się w piątkowym meczu przeciwko Cellfast Wilkom Krosno. Kapitan Betard Sparty przez cały mecz był nie do zatrzymania i sięgnął po pierwszy w tym roku komplet punktów. Polak zdaje się tym samym wracać na właściwe tory. – W czwartek byliśmy na Stadionie Olimpijskim do 23:00. Dziękuję osobom, które nam pomagały i zostali z nami do tak późnej godziny – oznajmił przeszczęśliwy zawodnik zaraz po zakończeniu zmagań.