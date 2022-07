To zrobiło wrażenie na Błaszczykowskim

Żużel w ostatnich latach przyciąga coraz więcej znanych twarzy. Kibice przyzwyczaili się już do zainteresowania czarnym sportem i obecności na stadionach Anity Włodarczyk, Dawida Kownackiego, czy Sebastiana Mili. W ostatnich latach miłością do żużla zapałał też, np. Marcin Gortat, a na dzisiejszym hicie kolejki w Częstochowie zagościł Jakub Błaszczykowski. – To mój pierwszy raz na żużlu – powiedział na antenie Canal+ Sport 5. – Robi to ogromne wrażenie – zachwycał się 108-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej.