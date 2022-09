To dla nich ostatnia szansa!

Wiktor Lampart i Mateusz Świdnicki planują dziś zniweczyć marzenia Jakuba Miśkowiaka o wyjściu na czoło klasyfikacji medalowej wszech czasów Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. To nie tylko ostatnia ich szansa na zapisanie się w historii tych rozgrywek, lecz również najlepsze okno wystawowe na świat. Wszystko wskazuje bowiem na to, iż po sezonie obaj będą zmuszeni do zmiany barw klubowych.