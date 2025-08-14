Bohaterski wyczyn sportowca. Natychmiast ruszył dziecku na pomoc

George Chaloner przez lata odnosił sukcesy na arenie międzynarodowej w jeździe konnej. Brytyjczyk ponad 200-krotnie wygrywał wyścigu Flat, jednak w trakcie swojej kariery nie raz zaliczał niefortunne upadki, które mocno odbijały się na jego zdrowiu. Ostatecznie w 2017 roku, w wieku zaledwie 25 lat, dżokej podjął decyzję o przejściu na sportową emeryturę.

33-latek w ostatnich latach wiódł sielankowe życia z ukochaną i dziećmi, z dala od blasku fleszy. Teraz jednak znów zrobiło się o nim głośno. Emerytowany sportowiec został bowiem okrzyknięty bohaterem po tym, jak uratował życie tonącego dziecka.

George Chaloner bohaterem w kraju. Uratował tonącego chłopca

W ubiegłym tygodniu były dżokej wraz z wybranką i potomkami wybrał się na wakacje w Filey w North Yorkshire. Podczas wypoczynku w rodzinnym gronie sportowiec nagle zauważył w wodzie chłopca porwanego przez silne prądy. 33-latek nie wahał się ani chwili i od razu ruszył dziecku na pomoc. O kulisach tego incydentu Chaloner opowiedział w rozmowie z "RacingPost"

"Cały dzień byliśmy z dziećmi na końcu zatoki Filey, w Reighton Sands. Byliśmy już prawie gotowi do wyjścia, gdy z morza dobiegły okrzyki "pomocy". Wszyscy się zatrzymali i rozejrzeli, ale nikt nie ruszył na pomoc. Po dziesięciu, może piętnastu sekundach wbiegłem do wody z innym wysokim chłopakiem. Kobieta na brzegu morza powiedziała: Ten dzieciak tonie, a ja nie umiem pływać" - relacjonował dżokej.

Jak się okazało, w wodzie bawiła się grupka dzieci, gdy nagle jedno z nich zostało porwane przez silny prąd. Dwie dziewczynki, którym udało się pozostać blisko brzegu, błagały o pomoc dla ich brata. "Chłopiec miał około 8-9 lat. Kiedy do niego dotarłem, wciągała go kolejna fala. Ledwo dotykał ziemi i groziło mu zatonięcie. Złapałem go i dopłynąłem z nim do połowy drogi powrotnej, tam, gdzie ktoś wypłynął z mini deską surfingową. Wsiedliśmy na nią i przyprowadziliśmy z powrotem na brzeg" - wyznał Chaloner.

Nikt nie wiedziałby o bohaterskim czynie Brytyjczyka, gdyby nie jego żona, Daisy Jones. Ta zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym określiła go jako "prawdziwego superbohatera".

