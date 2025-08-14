Przyjemski nowym mistrzem Polski. Chwile grozy w Bydgoszczy

Najlepszego juniora w Polsce mieliśmy wyłonić we Wrocławiu, ale ostatecznie zawody przeniesiono do Bydgoszczy. Oznaczało to, że momentalnie dwóch utalentowanych zawodników pochodzących z Bydgoszczy stało się głównymi faworytami do złota. Mowa oczywiście o Wiktorze Przyjemskim i Maksymilianie Pawełczaku.

Przyjemski i Pawełczak zdeklasowali konkurencję. Dobrucki miał wyraźny apel

Obaj rozpoczęli z wysokiego "C", bo od czterech indywidualnych zwycięstw. Wszyscy ostrzyli sobie zęby na ich bezpośredni pojedynek, który odbył się w 16. gonitwie dnia. Przyjemski znakomicie wystartował i utrudnił wejście w pierwszy łuk Pawełczakowi. 20-latek uciekł do przodu i już nie oddał prowadzenia. Wcześniej musieli zmierzyć się choćby z Kacprem Manią czy Kevinem Małkiewiczem, którzy imponowali szybkością. Szczególnie Mania miał z Przyjemskim pewne porachunki do wyjaśnienia po tym, co wydarzyło się w Lublinie podczas finału MPPK.

To, co łączyło wychowanków Polonii Bydgoszcz, to przede wszystkim bardzo szybkie wyjścia spod taśmy. Nie chodzi tylko o sam refleks, ale również dojazd, który w większości wyścigów był kluczowym elementem. Następnie można było się rozpływać nad pokonywaniem przez nich ścieżek na torze, na którym się przecież wychowali. - Nie pompujmy balonika, taki mam apel. Trzeba się skupić na pracy. Maks to wykonuje, ma dużo ambicji, chęci i ciekawości. Na razie rokuje bardzo dobrze - mówił Rafał Dobrucki, selekcjoner reprezentacji Polski, na antenie TVP Sport.

Chwile grozy w Bydgoszczy, dramat Ratajczaka i Krawczyka

Niestety w trakcie trwania zawodów nie zabrakło chwil grozy. W odstępie mniej więcej 30 minut byliśmy świadkami trzech groźnych upadków. Najpierw na pierwszym łuku czwartego okrążenia przeszarżował Jan Przanowski. Młodzieżowiec GKM-u z dużą prędkością wszedł w wiraż i wylądował na bandzie. Podobnie, lecz tuż po starcie, skończył Kevin Małkiewicz. W Grudziądzu mogli jednak odetchnąć z wielką ulgą. Obaj zawodnicy byli zdolni do dalszej jazdy.

Zadrżeli również w Lesznie, kiedy Jakub Krawczyk bezpardonowo wywrócił Antoniego Mencla. Junior FOGO Unii wyszedł na prowadzenie, ale na wejściu w drugie okrążenie Krawczyk zaatakował rywala, co sędzia odebrał jako faul, wykluczając mistrza Polski sprzed roku. To był dla niego marzeń nie tylko o obronie złota, ale również o jakimkolwiek medalu. Po czterech seriach miał zaledwie 3 punkty.

Faworytem do zajęcia miejsca na podium był także Damian Ratajczak. Zawodnik Falubazu miał jednak bardzo dużego pecha. Już w pierwszym swoim wyścigu został wykluczony za przejechanie linii wewnętrznej toru dwoma kołami. Wydarzyło się to po starciu z Piotrem Świerczem, który błyskawicznie zjechał do środka toru. Ratajczak wręcz zatańczył na motocyklu i wylądował na murawie. Następnie brakowało mu szybkich startów i trochę prędkości. Zdecydowanie nie był to jego dzień.

Przyjemski mistrzem Polski juniorów! 15-letni Pawełczak ze srebrem, kraksa w starciu o brąz

Przyjemski dopiął swego i był niepokonany już do samego końca. Nadal jednak trwała zażarta walka o pozostałe dwa krążki. Bartosz Bańbor zwycięstwem w ostatniej serii włączył się do rywalizacji nawet o srebro. Za to Ratajczak pokrzyżował szyki Manii. 16-latek przegrał ze starszym kolegom, był drugi i miał tyle samo punktów, co Bańbor.

Wydawało się już, że sprawa srebra jest załatwiona. Pawełczak wyszedł na prowadzenie, ale ostrym atakiem wjechał pod niego Małkiewicz. Reszta stawki była jednak za daleko, żeby 15-latkowi odebrać jakieś punkty. W ten sposób przypieczętował wicemistrzostwo, a o brąz w wyścigu dodatkowym zmierzyli się Mania z Bańborem.

To była świetna rywalizacja. Najpierw prowadził Mania, ale później pierwszą pozycję odbił Bańbor. Mania znów zaatakował, lecz zawodnicy sczepili się motocyklami i obaj upadli na tor. W powtórkach można było zauważyć, że to odbicie tylnej opony od bandy Bańbora spowodowało to, że junior Motoru uderzył w Manię, po czym obaj runęli na twardą, bydgoską nawierzchnię. Arbiter postanowił jednak wykluczyć młodzieżowca z Leszna. Bańbor z brązowym medalem.

Wyniki finału Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy:

Wiktor Przyjemski 15 (3,3,3,3,3) Maksymilian Pawełczak 13 (3,3,3,2,2) Bartosz Bańbor 12+3 (2,3,2,2,3) Kacper Mania 12+w (2,3,2,3,2) Kevin Małkiewicz 10 (2,2,3,0,3) Paweł Sitek 8 (0,1,3,3,1) Damian Ratajczak 8 (w,2,2,1,3) Kacper Łobodziński 8 (1,2,1,2,2) Bartosz Nowak 6 (3,1,1,0,1) Piotr Świercz 6 (2,0,2,1,1) Jakub Krawczyk 5 (3,0,0,w,2) Bartosz Jaworski 5 (0,1,0,3,1) Mikołaj Duchiński 4 (1,2,0,1,0) Antoni Mencel 4 (1,1,1,1,d) Seweryn Orgacki 3 (0,0,1,2,d) Jan Przanowski 1 (1,0,w,0,0)

Bieg po biegu:

Pawełczak, Bańbor, Łobodziński, Sitek Krawczyk, Świercz, Przanowski, Ratajczak (w) Nowak, Małkiewicz, Mencel, Orgacki Przyjemski, Mania, Duchiński, Jaworski Mania, Łobodziński, Nowak, Przanowski Bańbor, Ratajczak, Jaworski, Orgacki Przyjemski, Małkiewicz, Sitek, Krawczyk Pawełczak, Duchiński, Mencel, Świercz Małkiewicz, Ratajczak, Łobodziński, Duchiński Przyjemski, Bańbor, Mencel, Przanowski (w/u) Sitek, Świercz, Nowak, Jaworski Pawełczak, Mania, Orgacki, Krawczyk Jaworski, Łobodziński, Mencel, Krawczyk (w/su) Mania, Bańbor, Świercz, Małkiewicz Sitek, Orgacki, Duchiński, Przanowski Przyjemski, Pawełczak, Ratajczak, Nowak Przyjemski, Łobodziński, Świercz, Orgacki Bańbor, Krawczyk, Nowak, Duchiński Ratajczak, Mania, Sitek, Mencel (d) Małkiewicz, Pawełczak, Jaworski, Przanowski Bańbor, Mania (w/su)

Maksymilian Pawełczak Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Mania Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Moment upadku Jana Przanowskiego Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport