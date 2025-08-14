Diamentowa Liga. Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie 2025. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 16 sierpnia 2025 godz. 14:00Już 16 sierpnia 2025 Stadion Śląski w Chorzowie zamieni się w arenę najważniejszych wydarzeń lekkoatletycznych – Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, będącego częścią Diamentowej Ligi. Po raz kolejny świętować będziemy sport najwyższej klasy – z udziałem m.in. Armanda Duplantisa, Jakuba Ingebrigtsena, Ewy Swobody i ponad 30 reprezentantów Polski. To będzie prawdziwe śląskie święto lekkoatletyki! Jedno jest pewne - emocji nie zabraknie! Zapraszamy na relację na żywo.