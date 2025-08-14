A jednak, koniec spekulacji. Reprezentant Polski zmienił barwy. Niewiarygodne przywitanie

Karol Linetty jest jednym z tych reprezentantów Polski, którzy nigdy nie spełnili oczekiwań kibiców. Środkowy pomocnik tak naprawdę przy prawie każdym nowym selekcjonerze dostawał swoją okazję na pokazanie umiejętności, ale nigdy nie zdołał tych okazji wykorzystać tak, jakby tego oczekiwał on sam i trenerzy. Trudno się było temu dziwić, bo Linetty zbudował sobie w Serie A naprawdę dużą markę.

Trudno się temu dziwić. 30-latek wyjechał z Polski w 2016 roku. Wówczas opuścił Lecha Poznań na rzecz transferu do UC Sampdoria za nieco ponad trzy miliony euro. Od tego momentu bardzo regularnie budował sobie pozycję we włoskiej piłce. Choć nie zawsze był kluczowym zawodnikiem, to przez kolejne dziewięć lat nie opuścił Serie A, reprezentując barwy różnych klubów.

Linetty w Turcji. Nagła zmiana barw

We wrześniu 2020 roku Linetty zamienił Sampdorię na Torino, gdzie spędził pięć kolejnych sezonów. Jak się jednak okazuje, Polak po zakończeniu sezonu nie zdecydował się na kolejny ruch w ramach Serie A. Wielokrotny kadrowicz uznał, że jego czas na Półwyspie Apenińskim dobiegł końca i przeniósł się do popularnej ostatnio ligi tureckiej.

Tam jednak nie będziemy oglądać go w jednym z gigantów, jak Sebastiana Szymańskiego. Linetty związał się umową z Kocaelisporem, który dopiero awansował na pierwszy poziom rozgrywkowy w Turcji. Polak związał się z drużyną rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Według medialnych doniesień Linetty w umowie zapisał sobie klauzulę, która pozwala mu rozwiązać umowę w przypadku szybkiego spadku.

Spore poruszanie wywołało ogłoszenie sprowadzenia Polaka. Chodzi konkretnie o zdjęcie, które klub wykorzystał w swoich mediach społecznościowych. Nie może to dziwić, bo postać ze wpisu na portalu X.com zupełnie nie przypomina Linetty'ego, wyłączając jedynie brodę.

