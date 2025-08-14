Koniec ery. Cracovia ma nowego właściciela. Oficjalny komunikat poszedł w świat

- Cieszę się, że zamknęliśmy wszystkie kwestie związane z tą transakcją i że będę mógł uczestniczyć w nadchodzącym meczu z Widzewem. Cracovia to klub z imponującą historią i ogromnym potencjałem. Wierzę, że wspólnie z rodziną Filipiaków oraz dzięki dalszemu wsparciu Comarchu będziemy walczyć o najwyższe cele i spełniać ambicje naszych kibiców - oznajmił na powitanie Robert Platek.

Od 2004 roku właścicielem klubu była firma Comarch SA. Zmiana struktury właścicielskiej nie oznacza pożegnanie z gigantem branży IT. Podmiot ten pozostanie związany z Cracovią jako jej sponsor strategiczny.

Robert Platek nowym właścicielem Cracovii. Na świetne referencje zapracował w Portugalii

- Pasja mojego męża do klubu stała się również moją pasją. Jestem dumna, że mogę nadal być częścią Cracovii i z niecierpliwością czekam na współpracę z Robertem Platkiem, aby przynieść więcej trofeów na ulicę Kałuży - powiedziała Elżbieta Filipiak, wdowa po Januszu Filipiaku, który rolę niekwestionowanego bossa pełnił w klubie przez ponad dwie dekady.

Platek to rzutki menadżer amerykańskiego pochodzenia. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Cracovii, największy sukces odniósł jako właściciel portugalskiego klubu Casa Pia. Pod jego kuratelą drużyna wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej po 83 latach wyczekiwania.

Platek jest również właścicielem włoskiej Spezii. W polski futbol zamierzał zainwestować już w 2022 roku. Mówiło się wówczas o Łódzkim Klubie Sportowym. Ten trop urwał się jednak z nie do końca jasnych powodów.

Po czterech kolejkach obecnego sezonu "Pasy" zajmują szóstą lokatę w ligowej tabeli z siedmioma punktami. Na koncie mają dwa zwycięstwa, remis i porażkę. Z łódzkim Widzewem zmierzą się na swoim terenie w piątkowy wieczór (20:30).

Rozwiń

Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Elżbieta Filipiak FOT. PAWEL WOJCIK/FOTOPYK Newspix.pl

Kibice Cracovii /NEWSPIX.PL Newspix.pl