Pojedynek OK Bedmet Kolejarza ze SpecHouse PSŻ-em Poznań nie bez powodów już zimą został okrzyknięty jednym z hitów sezonu 2022 na torach drugoligowych. Z jednej strony gospodarze marzący od kilku lat o upragnionym awansie do eWinner 1. Ligi, a z drugiej przyjezdni z iście gwiazdorskim składem jak na najniższą klasę rozgrywkową. Gdy do tego dodamy specyficzny obiekt w Opolu, który praktycznie z miejsca gwarantuje nam sportowe grzmoty, to lepszego spotkania do sobotniego grilla po prostu nie mogliśmy sobie wyobrazić.

Święto żużla w Opolu

Zawodnicy obu ekip zgodnie z oczekiwaniami nas nie zawiedli i obejrzeliśmy dziś kawał naprawdę dobrego ścigania. Co prawda pojedynek od początku do końca kontrolowali faworyzowani miejscowi, lecz do końca nie mogli być oni pewni swego ze względu na ogromną wolę walki gości. Kto wie zresztą jaki wynik pojawiłby się na tablicy wyników gdyby na przykład pechowego defektu w trzeciej odsłonie nie zanotował Kacper Gomólski, a na solidnym poziomie pojechał Francis Gusts.

Tak się jednak nie stało, co skrzętnie wykorzystali podopieczni Marcina Sekuli, zwyciężając 46:43. Ogromna w tym zasługa Oskara Polisa. Wychowanek Włókniarza po wpadce na otwarcie pokazał drugą, lepszą twarz i gdyby nie jedno zero, to otarłby się o komplet punktów. Swoje zrobili ponadto Jacob Thorssell oraz Bartłomiej Kowalski.

Bedmet OK Kolejarz Opole: 46

9. Oskar Polis (0,3,3,3,2,2) 13

10. Karol Baran (0,0,0) 0

11. Zastępstwo zawodnika

12. Adrian Cyfer (2,3,1,1,0,0) 7

13. Jacob Thorssell (1,3,2,3,2*,1*) 12+2

14. Bartłomiej Kowalski (3,3,D,W,3,3) 12

15. Esben Hjerrild (2*,0,D) 2+1



SpecHouse PSŻ Poznań: 43

1. Rune Holta (3,2,3,1*,1,3) 13+1

2. Kacper Gomólski (1,D,1,2,3,2) 9

3. Aleksandr Łoktajew - zastępstwo zawodnika

4. Kevin Fajfer (2,0,1,0) 3

5. Jonas Seifert-Salk (2,2,2,2,3,1,0) 12

6. Francis Gusts (1,1*,0,1*) 3+2

7. Damian Ratajczak (0,1*,2) 3+1



Wyniki za: eSpeedway.pl