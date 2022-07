Start pikuje do drugiej ligi

Dla Aforti Startu Gniezno dzisiejsze spotkanie było meczem o wszystko. A może nawet o jeszcze więcej. Jeśli przegraliby na swoim torze ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk, to marzenia o utrzymaniu musieliby wyrzucić do śmieci. Na ich korzyść działała sytuacja kadrowa rywali, którzy do pierwszej stolicy Polski przyjechali osłabieni brakiem kontuzjowanego Jakuba Jamroga. Ku zaskoczeniu wielu ekspertów, do spotkania zdołał przygotować się niedostępny wcześniej Wiktor Trofimow.