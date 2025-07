Polak uciszył stadion w Berlinie. Niemiecki lider światowych tabel odpowiedział

Rywalizacja w męskim rzucie oszczepem miała być jedną z większych atrakcji dla kibiców w mityngu ISTAF w Berlinie - o randze World Athletics Continental Tour Silver. A to za sprawą Juliana Webera, czyli niemieckiego giganta w tej dyscyplinie, który wciąż ma najlepszy wynik w tym sezonie. Choć wcale najbardziej utytułowanym zawodnikiem w stawce nie był. Trudno mu na razie dorównać do znacznie starszego Thomasa Röhlera z Jeny, który w Rio de Janeiro wywalczył olimpijskie złoto.

Sam konkurs toczył się bowiem dość niemrawo, prawdopodobnie zawodnicy mieli problem z wiatrem. Jedynie Weber dwa raz rzucił ponad 82 metry, reszta nie mogła osiągnąć nawet ósemki z przodu. W tym obaj Polacy, choć Wegner zaczął obiecująco (79.03 m) i do ostatniej serii był trzeci, wyprzedził go Mrzygłód (79.86 m).

Tyle że do zakończenia rywalizacji pozostały jeszcze próby Mrzygłóda i Webera. Polak poprawił się na 81.81 m - awansował na trzecią pozycję. A Niemiec, mistrz Europy z Monachium z 2022 roku, rzucił w bardzo zbliżone miejsce do tego Wegnera. Pomiar wskazał 84.03 m, to on jednak wygrał zawody.

Wegner może być jednak niezwykle zadowolony po tych zawodach. On walczy o start w mistrzostwach świata. I choć minimum dziś nie uzyskał, to aż 85.50 m, to znacznie się do wylotu do Japonii zbliżył. Poprawi swoją 28. pozycję w rankingu World Athletics.