Publiczne pieniądze płyną szerokim strumieniem. Rekordzista dostał ponad 7 milionów złotych

Wyścig szczurów jednak wciąż trwa, a prezesi zabiegają o jak najwięcej pieniędzy z urzędów miast. Nic w tym dziwnego, bo mając odpowiednie finanse, można zbudować prawdziwy dream-team. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład Unię Leszno, która otrzymała zaledwie 2 030 000 złotych oraz GKM Grudziądz, którego konto wsparto kwotą 7 200 000 złotych, dojdziemy do wniosku, że leszczynianie nie mogą się równać GKM-owi. Ponad 5 milionów różnicy z publicznych pieniędzy pozwala na opłacenie dwóch bardzo dobrych seniorów.

Redakcja Interii przygotowała pełny ranking wsparcia klubów z publicznych pieniędzy. Pod uwagę wzięliśmy tylko kwoty, które wpłynęły do klubowych kas. Nie skupiamy się na wydatkach na infrastrukturę stadionową, choć uwzględniając modernizacje i remonty stadionów, kwota łączna przekroczyłaby 50 milionów złotych.

Unia Leszno - 8. miejsce

Włókniarz Częstochowa - 7. miejsce

Częstochowianie nigdy nie słynęli z wielkiego wsparcia z publicznych pieniędzy. Co gorsza dla Włókniarza, częstochowianie sami dokonują wszelkich remontów i modernizacji stadionu, co jest ewenementem na skalę Polski.

Apator Toruń - 6.miejsce

Motor Lublin - 5. miejsce

Falubaz Zielona Góra - 4. Miejsce

Zielonogórzanie po awansie do PGE Ekstraligi mogli liczyć na deszcz miejskich pieniędzy. Klub wsparto kwotą 3 400 000 zł w ramach dotacji klubu, a ponadto kwotą 500 000 na szkolenie młodzieży. Przypominamy także, że miasto wydało krocie, by doprowadzić stadion do zgodnego z wymogami PGE Ekstraligi, remontując m.in. park maszyn.