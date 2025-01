Szaleństwo, rekordowa suma. Żaden klub takich pieniędzy jeszcze nie widział

Kilka dni temu informowaliśmy, że Sparta Wrocław w 2024 roku otrzymała z urzędu miasta kwotę 4 950 000 złotych. To jednak "żadne" wsparcie, porównując je do kasy, którą otrzymał na swoje konto w ubiegłym roku GKM Grudziądz. Klub, który w ubiegłym roku odniósł historyczny sukces, zaliczając awans do fazy play-off, został wsparty z budżetu miasta kwotą... 7 200 000 złotych.

Żużel. Kwota wsparcia dla GKM-u zwala z nóg. Co z budżetem klubu?

Jak już wspomnieliśmy, GKM Grudziądz otrzymał kwotę 7 200 000 złotych. Do tego dochodzi 6 milionów z kontraktu telewizyjnego, a budżet grudziądzan i tak był jednym z najniższych w PGE Ekstralidze, szacuje się go na około 18 milionów. To prowadzi do wniosku, że wpływy z biletów (średnia frekwencja w Grudziądzu to 7 440 kibiców na mecz, a meczów domowych odjechano w Grudziądzu 8) oraz od reszty sponsorów klubu nie były zbyt duże.