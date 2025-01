Milioner ruszył na łowy. Szykuje kolejny transfer, ma zgodę na zmianę klubu

Ebut.pl Stal Gorzów już ogłosiła, ze Hubert Jabłoński zasili w sezonie 2025 ich szeregi. To samo zrobił zawodnik. Problem w tym, że obecnie Stal milczy w temacie dopięcia wypożyczenia, transfer nie został sfinalizowany, choć strony dogadały się co do warunków umowy. Unia cierpliwie czeka na rozwój sytuacji. Jak udało nam się ustalić, do gry o Jabłońskiego wszedł kolejny klub, Orzeł Łódź. Właściciel Orła nie próżnuje i chce wzmocnić swój klub.