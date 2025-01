Kosztują 7 milionów, chętnie ich wymienią. Jest gotowy plan, znamy nazwiska

Jest gotowy plan i nazwiska. Stal nie będzie płakać po gwiazdach

Finalnie Stali udało się uchronić przed najgorszym scenariuszem, a nowy prezes Dariusz Wróbel namówił obu zawodników na obniżkę kontraktów. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że to rozwiązanie tymczasowe. O Vaculiku już od jakiegoś czasu mówi się, że w 2026 ma zostać zawodnikiem Orlen Oil Motoru Lublin. Thomsen też ma sporo ofert. Mówi się nawet o Betard Sparcie Wrocław, najbogatszym żużlowym klubie w Polsce i na świecie.

W Gorzowie, co ciekawe, nie ma rozdzierania szat. Thomsen z Vaculikiem mają w tym roku kosztować 7 milionów , więc klub, jak będzie taka potrzeba, chętnie wymieni ich na innych zawodników. Zwłaszcza że obaj są podatni na kontuzje. Ludzie mający dostęp do ucha prezesa Wróbla mają dla niego gotowy plan i konkretne nazwiska.

Damian Żurek: Holendrzy będą faworytami, ale my nie składamy broni. WIDEO

Damian Żurek: Holendrzy będą faworytami, ale my nie składamy broni. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Holder i Janowski, to byłby strzał w dziesiątkę

Jeśli Motor wyciągnie ręce po Vaculika, to Stal powinna wziąć na tapet Jacka Holdera lub Fredrika Lindgrena. Osoby powiązane z klubem mówią, że jeden z nich i tak będzie na wylocie, więc jeśli odpowiednio wcześnie rozpocznie się rozmowy, to można będzie wynegocjować niezłe warunki. Taki Holder był już w Stali, jeździł świetnie, więc byłby wymarzoną opcją.

Gdy idzie o Thomsena, to w przypadku oferty Sparty wymienia się Janowskiego jako potencjalnego zmiennika duńskiej gwiazdy. W ubiegłym roku Stal już dzwoniła do Janowskiego, ale ten telefon był spóźniony. Janowski szybko bowiem dogadał się ze Spartą na nowy, roczny kontrakt. Sezon 2025 nie będzie jednak dla Janowskiego łatwy. Narobił sporo szumu w mediach odnośnie swojej umowy. Finalnie dostał duże pieniądze, ale w ciemno można założyć, że w Sparcie mają konkretne oczekiwania wobec jego zdobyczy punktowych. Jeśli Janowski nie zrobi oczekiwanego wyniku, to pokusa wymiany na Thomsena może być w Sparcie ogromna.