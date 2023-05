Powrót legendarnej ligi. Oni ich pokażą

Już za nieco ponad tydzień meczem Leicester Lions - Sheffield Tigers swoje transmisje z ligi brytyjskiej zainauguruje Eurosport 1. To wielka gratka dla kibiców żużla, wśród których wciąż bardzo wielu interesuje się wyspiarskimi rozgrywkami. Oczywiście nie stoją one na takim poziomie, jak PGE Ekstraliga, ale trzeba obiektywnie przyznać, że rok po roku idą w górę, jeśli chodzi o swój sportowy potencjał. Zainteresowanie Eurosportu to tylko kolejny dowód na to, że tamtejsza liga znów rośnie w siłę.