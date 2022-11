Powiększą Ekstraligę! Jest jeden warunek

PGE Ekstraliga liczy obecnie osiem drużyn. Zdaniem wielu kibiców i ekspertów dobrze byłoby ją powiększyć do dziesięciu, bo to wygenerowałaby większą liczbę spotkań i dałoby szansę na wydłużenie krótkiego sezonu.

Prezes PGE Ekstraligi stawia pewien warunek

Prezes Wojciech Stępniewski stawia jednak pewien warunek. Chodzi o to, że nowa umowa telewizyjna obowiązująca od 2026 roku musiałaby opiewać na większą kwotę. Teraz kluby w ramach kontraktu z Canal+ dostają po 6,5 miliona złotych rocznie. Nikt nie zamierza rezygnować z tych pieniędzy po to, by dopuścić nowe drużyny do ekstraligowego towarzystwa. Nikt nie poprzez 10 drużyn w Ekstralidze, jeśli to będzie oznaczało utratę kasy.