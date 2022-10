Polska juniorami stoi. To był pokaz mocy!

Jak kończyć mistrzostwa świata juniorów, to tylko w takim stylu! W piątkowy wieczór w Toruniu polscy młodzieżowcy rozbili bank i nie dali rywalom żadnych szans. Nie dość, że w biegu finałowym znalazło się czterech naszych reprezentantów, to na dodatek w klasyfikacji generalnej złoto powędrowało do Mateusza Cierniaka, a brąz do Jakuba Miśkowiaka.