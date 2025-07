Janowicz grał lewą ręką, Szpilka i tak przegrał. Blamaż polskiego boksera

Artur Szpilka zrobił wokół swojego pojedynku z Jerzym Janowiczem całą medialną kampanię. Najpierw twierdził, że zbije go na kwaśne jabłko, ale próbował namówić go na występ w sandałach. Były tenisista, a teraz wzięty padlista na to się jednak nie zgodził. Ryzyko kontuzji byłoby spore.

"No niestety, słuchajcie. Przeliczyłem się, nawet gema nie zdobyłem. Ale to tylko pokazuje, jaki to jest kozak i jaka to jest różnica. To tak mówię, jakby chciał ze mną walczyć, on jedną ręką, a ja dwoma. (...) Biorę się za siebie, no trudno. Ale to jest, kurczę, różnica" - podkreślił po przegranym pojedynku Szpilka. Postanowił przy tym jeszcze raz pogratulować Janowiczowi.