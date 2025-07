Pokonał Szpilkę, teraz wskazuje na niego Usyk. Słowa już się niosą, giganci pominięci

Ciekawe słowa padły już w Londynie. "Kto następny? Nie wiem, teraz potrzebuję odpocząć i wrócić do domu, do mojej żony i dzieci. Potrzebuję dwóch, trzech miesięcy na pełen odpoczynek. (…) Może trylogia z Tysonem Furym? Mamy jeszcze trzy opcje: Dereck Chisora, Anthony Joshua i... może też Joseph Parker? Teraz szczerze nie powiem, bo tak jak wspomniałem. Najpierw muszę wrócić do domu i wszystko poukładać" - przyznał.