Mieli pokonać Zmarzlika i spółkę, a teraz to. Sparta z dużymi kłopotami

- Po meczu jestem w miarę zadowolony. Zrobiłem tylko 5 punktów, ale mecz napawa mnie optymizmem. Czułem się lepiej na motocyklu, a jestem w trudnym momencie sezonu, bo wszystko mi się waliło. Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Szkoda, bo w ostatnim biegu dałem ciała i to zaważyło na tym, że nie pojechałem w wyścigu nominowanym. Na szczęście wiem, co nie wypaliło - mówi Bartłomiej Kowalski. - Zostawiam to dla siebie. Mam nad czym pracować i z moimi mechanikami nad tym pracujemy - dodaje, ciągnięty za język w temacie problemów sprzętowych.