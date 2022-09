On już nie wróci. Bliscy mają dość

Trzeba obiektywnie przyznać, że osoby z najbliższego otoczenia Miedzińskiego, łatwego życia nie mają. To typ niezwykle często upadającego zawodnika, który już kilka razy odnosił poważne kontuzje. Ta ostatnia mogła się dla niego skończyć tragicznie. Przez kilka dni trwała walka o jego życie. Na szczęście teraz sytuacja jest stabilna i żużlowiec wraca do zdrowia. Rozmawia nawet z najbliższymi.

Pozostaje pytanie - co dalej? Załóżmy, że sam Miedziński będzie chciał wrócić. Dostanie zgodę od lekarzy (choć to też nie jest takie oczywiste). Ale problem pojawi się w innym miejscu. Co oczywiste, Miedziński jako dorosły człowiek sam decyduje o swoim losie, ale z naszych informacji wynika, że rodzina mocno naciska na zakończenie kariery. Nie chcą kusić losu i znów tego przeżywać. Po prostu mają dość.

Los dał ostatnie ostrzeżenie?

Podobno najbardziej przeciwna powrotowi Adriana ma być jego partnerka, która chce wręcz by sprzedał motocykle. Każdy z otoczenia żużlowca ma świadomość, że uciekł spod topora i kolejnym razem może nie mieć już tyle szczęścia. Pomijając już fakt, że póki co przed nim długa rehabilitacja. Nie można jeszcze mówić, że Miedziński ma to za sobą. Za sobą ma jedynie to najgorsze.

W środowisku żużlowym także mocno dyskutuje się na temat przyszłości Miedzińskiego. Jedni mówią, że to taki charakter, który nie odpuści. Inni, że tu musi wygrać zdrowy rozsądek. Pewne rzeczy poszły już za daleko. Często wspomina się o ponad 150 upadkach w karierze Miedzińskiego. To musi mieć wpływ na jego zdrowie. Gdyby zdarzył mu się kolejny tak poważny, mógłby być to ten jeden most za daleko. Decyzja oczywiście należy do samego zawodnika. Przed nim walka ambicji z rozsądkiem.