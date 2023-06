Miał być gwiazdą. Co się z nim dzieje?

Ledwie pięć punktów zdobył 20-latek z Łotwy podczas piątkowego SGP 2 w Gorzowie . Gdy oglądaliśmy go rok temu w zmaganiach juniorskich, mogliśmy mieć przekonanie graniczące z pewnością, że w kolejnym roku Gusts może spokojnie walczyć o złoto. Wydawał się już wówczas zawodnikiem w pełni ukształtowanym, dojrzałym i zdolnym do utrzymania wysokiej formy przez cały sezon. Miał już też wyrobioną markę, nazwisko Gusts budziło szacunek u rywali. Francis od kilku lat jest już w środowisku znany.

Tymczasem sezon 2023 jest na razie dla niego sporym rozczarowaniem. Oczywiście miewa dobre występy, tak jak na przykład ten ligowy w Landshut, kiedy to przywiózł 13 punktów. Wynika to w dużej mierze jednak z jego potężnego talentu. Wyraźnie widać, że Gusts się męczy, nie jest sobą, brakuje mu tego błysku którym imponował rok czy dwa lata temu. Przecież to zawodnik, którym zainteresowała się Betard Sparta Wrocław, a w tamtejszym ośrodku celują raczej tylko w duże i obiecujące nazwiska. Gusts zdecydowanie takim był.