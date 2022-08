Klub nie płaci, zawodnik ma związane ręce

W żużlowym prawie istnieje możliwość rozwiązania kontraktu z winy klubu, na wniosek zawodnika, jeżeli wystawiona przez niego faktura nie została zrealizowana przez okres 60 dni. Artykuł 234, ustęp 2 Regulaminu Sportu Żużlowego brzmi następująco: Zawodnik może wnioskować do podmiotu zarządzającego o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub swoich zobowiązań, w szczególności zobowiązań do zapłaty wynagrodzenia. Wniosek może być złożony, gdy zaległość finansowa klubu względem zawodnika przekracza 60 dni, a klubowi doręczono pisemne wezwanie zawodnika do zapłaty zaległego wynagrodzenia pod rygorem wszczęcia postępowania w przedmiocie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o rozwiązanie kontraktu powinien zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.