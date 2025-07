Tomaszewski nie może zdzierżyć. Uderza w Lewandowskiego. Powołuje się na UEFA

Co z reprezentacyjną przyszłością Roberta Lewandowskiego i kwestią opaski w naszej kadrze? Te sprawy wciąż nie zostały oficjalnie rozwiązane przez nowego selekcjonera Jana Urbana. Temat ten powraca jednak non stop w medialnych rozważaniach. Swoje "trzy grosze" ponownie postanowił wtrącić na łamach "Super Expressu" Jan Tomaszewski, który w swoim stylu uderzył w snajpera FC Barcelona, apelując o to, by przed końcem eliminacji do mundialu opaska nie wróciła na jego ramię.