Barcelona chce pożegnać gwiazdora, nagły zwrot akcji. Potężny sprzeciw w Katalonii

FC Barcelona jest w trakcie próby zdecydowanego przemodelowania swojego składu, a co się z tym oczywiście wiąże i serii pożegnań z zawodnikami. Jedną z formacji, w której zrobiło się ostatnio najciaśniej jest środek obrony - "Barca" usilnie stara się o to, by pozbyć się przynajmniej jednego stopera i jak dotychczas sporo wskazywało na to, że będzie to Andreas Christensen. Duńczyk jednak, jak się okazało, wcale nie ma zamiaru tak łatwo dać się wypchnąć z klubu.