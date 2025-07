Drugi czas Polaka w historii. Pasjonujący finał mistrzostw świata w Singapurze

1.46.02 - tyle wynosił jeszcze w niedzielę rekord Polski na 200 m stylem dowolnym , a należący do Kamila Sieradzkiego . Wynik, który robi wrażenie, ale w najważniejszych imprezach globu może wystarczyć co najwyżej na awans do półfinału. Polak przekonał się o tym choćby podczas zeszłorocznych igrzysk olimpijskich, gdy właśnie na półfinale zakończyła się jego walka o sukcesy.

Do Singapuru przywiózł jednak o wiele lepszą formę, śmiało można powiedzieć, że życiową. Pokazał to już w poniedziałek, najpierw w eliminacjach (1:46.31), a później w wieczornych półfinałach. Popłynął wspaniale, poprawił własny rekord Polski, wręcz go zmasakrował i sprowadził do stanu 1:45.00. Dał tym samym sygnał, że w finale może powalczyć o coś więcej, bo przecież właśnie wtedy organizm jest w stanie dorzucić coś "ekstra".