Niepokoił zawodnika na wakacjach. Menedżer się wściekł, to koniec

21-letni dziś Birkemose potem rozmienił talent na drobne . Skłonność do używek i 2-letnie zawieszenie, którym ukarała go duńska antydopingówka, postawiły dalszą karierę pod znakiem zapytania. Birkemose jednak wrócił.

Jeden z pierwszych treningów po powrocie odbył na stadionie Włókniarza Częstochowa. Menedżer żużlowca rozmawiał wtedy z prezesem Michałem Świącikiem i złożył mu fantastyczną ofertę . Podpis na umowie do końca 24 roku życia w zamian za dwa silniki i premie za punkty. Włókniarz miał się tylko zgodzić na to, że w razie dobrej oferty Birkemose będzie mógł odejść za darmo.

Wtedy Włókniarz nie zainteresował się propozycją, ale w ostatnich dniach prezes Świącik skontaktował się z Michałem Janczakiem, mechanikiem Birkemose i chciał rozmawiać o kontrakcie na 2026. Janczak przekazał Świącikowi, że ma się kontaktować z menedżerem zawodnika Grzegorzem Zychem. Kiedy w końcu doszło do rozmowy Świącika z Zychem, to ten drugi prosił, żeby prezes dał Marcusowi spokój .

Birkemose na początku lipca złamał łopatkę w meczu Wybrzeża Gdańsk i teraz się kuruje. Właśnie wyleciał na tygodniowe wakacje do Turcji, gdzie chce odpocząć psychicznie po tym, co się stało. Stąd była prośba menedżera, żeby nie kontaktować się z żużlowcem. Prezes jednak zadzwonił do Birkemose, a także wysłał mu maila z ofertą. Wiele jednak wskazuje na to, że ta ofensywna akcja może mu tylko zaszkodzić.