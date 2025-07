Barcelona przerywa milczenie ws. ter Stegena. Oficjalny komunikat. Już po wszystkim

FC Barcelona za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że Marc-Andre ter Stegen jest już po operacji pleców, która wykluczy go z gry na początku sezonu 2025/26. Niemiecki bramkarz nie udał się z drużyną na azjatyckie tournée właśnie z powodu zbliżającego się zabiegu, który jest już za nim. Obecnie zawodnik "Dumy Katalonii" przebywa we Francji, gdzie dochodzi do siebie po operacji. Później czeka go kilkumiesięczna rekonwalescencja.