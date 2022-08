Kibice go nie chcą. Błagają prezesa

Jak co roku, beniaminek będzie miał bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o zbudowanie sensownego składu na nowy sezon. Większość klasowych żużlowców zna już swoją klubową przynależność na 2023. Na rynku zostają przeważnie ci, których klasa sportowa jest niższa. Do takich należy w ostatnich latach Przemysław Pawlicki, który zaliczył kolejny kiepski sezon i raczej nikomu nie zamydli oczu dwucyfrówką w meczu z Arged Malesą. Większość klubów wie, że Pawlicki powoli na PGE Ekstraligę robi się zbyt słaby.

Ale beniaminek może nie mieć wyjścia. Bądź co bądź, wychowanek Unii Leszno to jednak duże nazwisko, a w przypadku takich zawodników zawsze można mieć nadzieję na powrót do dawnej formy. Choć akurat Pawlicki wraca do niej już długo i na razie wrócić nie może. Ma 31 lat, a cierpliwość kibiców i działaczy powoli się kończy. Trudno już uwierzyć w tłumaczenia o silnikach, złym dopasowaniu czy pechu. Tu po prostu zawodzi żużlowiec.