Będzie wielki powrót? Chcą sprowadzić wychowanka

W sezonie 2022 żużel w Pile po paru latach nieobecności wreszcie powrócił na żużlową mapę Polski. Niestety nie był to powrót spektakularny. Najpierw zaczęło się od zgłoszenia klubu do rozgrywek dosłownie w ostatniej chwili. Potem zaś działacze tworzyli kadrę "na wariata" w efekcie czego do Wielkopolski nie udało sprowadzić się spektakularnych nazwisk. I tak oto na lidera namaszczono Artura Mroczkę. Ponadto sporo oczekiwało się chociażby od Tomasa Jonassona, czyli zawodnika z przeszłością w Grand Prix.

Ten transfer może wstrząsnąć drugą ligą

Od przyszłego roku sytuacja wreszcie zmieni się na lepsze. Włodarze klubu mają już dosyć wożenia ogonów i kuszą ofertami uznanych zawodników. Symbolem nowego otwarcia ma być Tomasz Gapiński. Doświadczony Polak po słabszym sezonie w PGE Ekstralidze jest obecnie na wylocie z Arged Malesy Ostrów, a z powrotu do macierzystej Piły skorzystałby nie tylko on sam, ale i przede wszystkim Polonia, która zyskałaby potencjalną gwiazdę rozgrywek.

- To trzeba pytać prezesa i trenera, czy wciąż widzą moją osobę w zespole. Jeśli nie, to podziękujemy sobie za te cztery naprawdę owocne lata. Uważam, że były one dobre pomimo tego jednego słabszego sezonu. Jeżeli trzeba będzie się rozstać, to tylko i wyłącznie w zgodzie - mówił jeszcze niedawno sam zainteresowany na antenie TVP Sport kiedy został zapytany o możliwe pozostanie w Ostrowie.