Poszedł w odstawkę. Jeden bieg i pod prysznic

Ryzykowna gra Włókniarza z Jeppesenem

Jeszcze w pierwszej połowie sezonu w klubie była wiara, że Duńczyk wyjdzie z problemów i będzie regularnie punktował. Tak się jednak nie stało, dlatego trener Lech Kędziora postanowił lepiej wykorzystać juniora Jakuba Miśkowiaka. Cały plan działa mniej więcej tak, że Jeppesen wyjeżdża do swojego pierwszego biegu i jeśli w nim nie pokaże czegoś ekstra, to zalicza przysłowiowy zjazd do bazy. Mówiąc wprost - może iść pod prysznic, bo do gry w ramach zastępstwa wchodzi właśnie Miśkowiak.